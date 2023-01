El estratega de los tapatíos no pudo evitar hablar del delantero, quien ya no entra en sus planes para lo que resta de la campaña.

El técnico de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunović habló sobre el futuro del delantero Santiago Ormeño, quien podría salir de la institución en los siguientes días, pero tampoco quiso entrar en detalles acerca de la posibilidad de que sea convocado para el partido de la Jornada 2 del Torneo Clausura 2023 donde visitarán a San Luis este viernes 13 de enero.

El Rebaño Sagrado se medirá a los potosinos dentro de la Jornada 2 con algunas modificaciones respecto al encuentro ante Monterrey por la Fecha 1 donde ganaron por la mínima diferencia con la ausencia de Ormeño, por lo que en conferencia de prensa el serbio no quiso caer en imprecisiones y reveló que la semana anterior la decisión de dejarlo fuera de la convocatoria se debió a una decisión técnica.

Pero acerca de su salida de la institución, Paunović únicamente explicó que se seguirán todos los acuerdo que existan entre Ormeño y Chivas, dejando entrever que no será utilizado porque antes que él hay otros jugadores como Daniel Ríos y Ronaldo Cisneros, quienes llevan ventaja para ocupar la titularidad en el centro de ataque.

“En primer lugar, Santiago es nuestro jugador bajo contrato se va a respetar siempre, el tema de no entrar en planes hay un orden donde medimos nuestro plantel, con la incorporaciones de Ríos, la delantera se está agrupando y hay que tomar decisiones, pensando en la manera que queremos jugar, no hay nada más qué decir pero a Santiago hemos tenido una conversación esta semana, vamos a respetar a él y su familia, aquí hay una competición, desde el primer día he pedido tener un plantel competitivo”.

“Siempre hay que entender que para un partido oficial hay un límite de jugadores que pueden estar en el partido, nosotros siempre partimos desde la honestidad cuando tratamos con los jugadores que juegan les decimos estás aquí por esto y los que no entran en ese plan es por cualquier motivo, puede ser por no haber rendido bien esa semana o por cualquier otro motivo dentro de los futbolístico”, comentó Veljko Paunović en conferencia de prensa este miércoles 11 de enero.

