El delantero habló de un posible regreso al Rebaño, aunque es consciente de que no es un tema sencillo y donde no todo depende de él.

La extraña petición de Javier Chicharito Hernández: Que no me juzguen si no regreso a Chivas

Para Javier Chicharito Hernández es inevitable que en cada oportunidad le cuestionen sobre su posible regreso a las Chivas de Guadalajara, donde saltó al profesionalismo y dejó gratos recuerdos entre la afición, pero actualmente el atacante del Galaxy de Los Ángeles no considera esa posibilidad y tampoco sabe si en el futuro se podrán presentar las facilidades para que vuelva a México.

Han pasado casi 13 años desde la última vez que Chicharito vistió por última vez los colores del Rebaño Sagrado de manera oficial, su salida se dio cuando Jorge Vergara lo vendió a Manchester United en una transferencia histórica, de ahí en adelante el goleador mexicano se ha encargado de demostrarle al mundo su valía y por ello ha jugado en grandes equipos de Europa como Real Madrid.

Con el paso del tiempo la carrera del delantero vino a menos y después de su breve paso por Sevilla de España recaló en el equipo angelino de la MLS, siendo uno de los mejores pagados de Estados Unidos, razón que es una de las más importantes por las que no podría regresar a Chivas, pues su salario anual es de casi tres millones de dólares, una cifra totalmente fuera del alcance del conjunto tapatío.

Chicharito pide que no lo juzguen si no regresa a Chivas

En una charla con TUDN, Hernández Balcázar desconoce si en algún momento podría regresar a la que fue su casa desde que era niño, pero sí dejo claro que Guadalajara se lo dio todo: “No lo sé, siempre que me han preguntado he respondido que no lo sé, depende de muchísimos factores, depende de mi vida, siempre lo voy que responder, que espero que la gente que de verdad ama a Chivas como yo también, que no se me juzgue a mí por si estoy o no estoy, aquí la cuestión es que yo le di mi vida a Chivas, crecí en Chivas”.

"Ellos me dieron una vida extraordinaria y creo que los dos hicimos historia, fui campeón, fui campeón de goleo, he sido el único jugador mexicano que se ha ido de un equipo de México a un equipo Triple A directamente, una de las transferencias históricas que logró Jorge Vergara, la inauguración del estadio, hay historia de Chicharito con Chivas, hay esa hermosa y divina, no porque no pueda haber una segunda parte, amo y adoro a Chivas pero hay muchísimos factores", comentó Chicharito.

