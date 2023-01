Para Marco Fabián de la Mora hablar de las Chivas de Guadalajara es hablar de su primer amor, pero también el futbol le ha dado la experiencia para reconocer la realidad y sabe que por el momento es complicado pensar en que podría regresar a la institución, a pesar de que en diversas ocasiones ha tenido acercamientos que no han terminado con el final feliz que desearía.

El atacante de Mazatlán dio a conocer que al menos en tres ocasiones se ha planeado su vuelta al Rebaño Sagrado de donde surgió como futbolista profesional, pero por distintas razones o por decisiones de personas involucradas en la directiva no se ha logrado llegar a un arreglo, sin embargo, tampoco está obsesionado con volver, ya que sabe no es algo que dependa únicamente de él.

“Han habido algunas pláticas cercanas. Ha habido algunas veces que de pronto, ahí cositas influyen para que no se dé. Sobre todo hay gente en la institución que a veces tiene otra idea. Lo bueno es que siempre ha habido claridad. Han habido unas (pláticas) más cercanas que otras. No sé si algún día llegue a pasar, a lo mejor no pasa, pero la situación real es esa”.

“No es la primera vez que pasa. Siempre lo he hablado, cuando regresé de Europa, cuando regresé de Qatar, siempre han habido esos acercamientos. Siempre es como que pasa o no pasa, y al final es como el hijo pródigo: todos sabemos que algún día regresará a la que es su casa. De mi parte también, siempre lo he expresado, y nunca le he faltado el respeto al club que estoy”, apuntó Marcó Fabián en entrevista para Mediotiempo.

Fabián siempre estará agradecido con Chivas

El elemento de los sinaloenses admitió que lo vivido con la camiseta de Guadalajara lo dejó marcado, por ello desea seguir incrementando su legado, pues es uno de los goleadores del club tapatío que siguen en activo en el futbol mexicano, por ello podría aumentar su marca de 58 tantos con la camiseta rojiblanca.

“He dicho que tantos años en una institución en la que crecí, a la que le debo bastante y me hizo pasar tantos momentos tan bonitos, siempre lo he dejado ahí, y sí sería una alegría en algún momento volver a vestir la camiseta de Chivas. Al final uno va viviendo el presente y aclarando las cosas. Tengo contrato con Mazatlán, estoy muy contento y agradecido. Después nuestro objetivo es clasificar y estar en Liguilla”, mencionó Fabián de la Mora.

