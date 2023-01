Las intenciones de Alexis Vega, jugador de Chivas de Guadalajara por emigrar al viejo continente siguen latentes, pero tampoco lo hará de la forma que sea ni con cualquier equipo, pues hace unos días reveló que le ofrecieron un contrato por seis meses para que pudiera mostrar sus cualidades, pero prefirió rechazarlo porque su idea es llegar con un acuerdo a largo plazo que también le ofrezca cierta seguridad personal.

En este sentido, el periodista André Marín criticó el pensamiento del atacante del Rebaño Sagrado poniendo como ejemplos a varios otros elementos nacionales que han cambiado la comodidad y el dinero por una aventura europea y los más recientes son Guillermo Ochoa con el Salernitana de Italia y César Montes que pasó de Monterrey al Espanyol de Barcelona.

“El que no entra en ese tenor es Alexis Vega, porque Alexis te dice ‘qué caso tiene que me vaya un año a préstamo, cuando aquí estoy cómodo y gano mucho más dinero’, esa es la mentalidad que no queremos para el futbolista mexicano. Pero ejemplos como el de Luis Chávez, de César Montes, que hizo todo con la directiva de Monterrey para destrabar la negociación y jugar con el Espanyol de Barcelona. O que me dicen de Guillermo Ochoa, tenía todo el panorama económico que le diera la gana en América y se fue ganando solamente 500 mil euros porque no le puede ganar más el Salernitana”, fue parte de lo que comentó el comunicador en su columna con Mediotiempo.

Sin ofertas por Alexis Vega en Europa

Luego de su participación en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana se esperaba que el Gru tuvieran algunas propuestas interesantes para seguir con su carrera del otro lado del Atlántico, pero la realidad es otra muy distinta, ya que ninguno de los supuestos equipos que en algún momento preguntaron por sus servicios se han presentado con Amaury Vergara: Betis, Chelsea, Porto y PSV, son algunos de los equipos que tuvieron en el radar a Vega.

“Será que viene un cambio de mentalidad en el futbolista mexicano, eso sería fantástico, porque después de lo que pasó en el Mundial de Qatar queda claro que nuestro futbol es tercermundista que no tenemos una liga competitiva como nos hacen creer que tenemos”, abundó Marín sobre la falta de más jugadores mexicanos en Europa.

