Chivas de Guadalajara comienza esta semana los trabajos de preparación en Verde Valle con miras a su debut en el Torneo Clausura 2023 de Liga MX y a la expectativa por la venta de un jugador en este mercado de pases invernal, se trata de Antonio Rodríguez. Por ello, Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes en el entorno rojiblanco para hoy.

El primer equipo del Rebaño Sagrado, que reportó el 14 de noviembre, regresó el lunes pasado a las instalaciones de Verde Valle, para comenzar a afinar todos los detalles de su próxima presentación: frente a Rayados en Monterrey, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2023, el sábado 7 de enero.

Chivas ya puede utilizar a sus refuerzos

El estratega Veljko Paunović ya podrá echar mano de sus nuevos jugadores para el Torneo Clausura 2023, debido a que aparecen registrados en la página de la Liga MX, lo cual no había ocurrido hasta antes de este viernes 6 de enero. Tanto Victor Guzmán, como Daniel Ríos, y Ronaldos Cisneros están listos para ser tomados en cuenta para el partido de la Jornada 1 contra Monterrey este sábado en la cancha del BBVA.

Imago7

Le ganan otro fichaje a Guadalajara

Desde hace algunas semanas el nombre de Víctor el Toro Guzmán sonaba fuerte por los pasillos de Verde Valle, debido a su enorme proyección a sus 20 años y las grandes cualidades que ha mostrado con los Xolos de Tijuana, sin embargo todo quedó en buenas intenciones porque el joven zaguero jugará con Monterrey a partir de esta campaña, luego de darse a conocer el acuerdo con los fronterizos para que se integre a la plantilla a cambio de 5.5 millones de dólares.

Imago7

André Marín se lanza con todo sobre Alexis Vega

El famoso periodista criticó el pensamiento del jugador de Guadalajara al no aceptar propuestas a corto plazo con clubes de Europa, ya que desea marcharse en un proyecto que le ofrezca contrato por varios años: “El que no entra en ese tenor es Alexis Vega, porque Alexis te dice ‘qué caso tiene que me vaya un año a préstamo, cuando aquí estoy cómodo y gano mucho más dinero’, esa es la mentalidad que no queremos para el futbolistas mexicano”.

Imago7

