Veljko Paunovic no quiere opinar sobre el formato de la Liga MX hasta llegar a la Liguilla: ¡BUEN AUGRIO PARA CHIVAS!

Para el entrenador de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunović no es buen momento de emitir un juicio sobre el formato de la Liga MX donde casi nunca es campeón el equipo que hace más puntos, ni tampoco representa nada terminar en el primer lugar de la tabla general, así como no hay ascenso ni descenso, sin embargo el técnico rojiblanco mostró su postura de manera contundente.

Previo al duelo de este sábado frente a Monterrey por la Jornada 1 del Torneo Clausura 2023, el estratega del Rebaño Sagrado ofreció conferencia de prensa tocando diversos temas, pero todavía hay algunos de los que no tiene conocimiento de causa, ya que afirmó no estar en la mejor posición para hablar de lo complicado o injusto que puede ser el futbol mexicano.

“A mí me falta por descubrir esta experiencia en la Liga, tiene un formato que no es extraño para mí, ni en el futbol, ustedes son los que pueden apreciar más qué les parece la competición. Para nosotros no hay otra cosa que el próximo partido, así es como trabajamos y yendo así describiremos cómo es esta liga, sobretodo cuando toquen los momentos más próximos a la Liguilla, para mí es ahí donde podría dar un punto de vista, una vez que lo experimente”, apuntó el timonel serbio de Chivas.

Respeto de Paunović por Víctor Mauel Vucetich

Areca de la visita a Rayados en la cancha del BBVA el 7 de enero a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, Paunović también se dio tiempo para reconocer la trayectoria dentro del balompié mexicano del Víctor Manuel Vucetich, quien tuvo un paso sin pena ni gloria por Guadalajara, pero con la Pandilla será un rival muy complicado para el debut del entrenador serbio.

“Es un reto enfrentarnos a un gran equipo, con un gran técnico con una carrera admirable por lo tanto es un gran reto y al mismo tiempo una gran motivación y nosotros con todo respeto tenemos ganas de jugar y conseguir los objetivos para nuestro club, pienso que abrir el campeonato de esta manera contra un rival de renombre, de experencia, creo que para nosotros es motivante, nos da muchas ganas, llevamos seis semana trabajando y esperamos este momento con ansias”, explicó el timonel del Rebaño.

