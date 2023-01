En las Chivas de Guadalajara cayeron con el pie derecho las llegadas de Víctor Guzmán y Daniel Ríos como los dos refuerzos estelares para el Torneo Clausura 2023 a pesar de que cuentan con los regresos de Alejandro Mayorga y Ronaldo Cisneros, pero llama la atención que ambos futbolistas no aparecen registrados, hasta la mañana de este jueves, en la página de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado tendrá por tercera ocasión en sus filas al Pocho Guzmán, después del oscuro pasaje que sostuvieron en el 2020 cuando estaba en la plantilla pero tuvo que volver a Pachuca después de dar positivo en un examen antidoping, por lo cual todo apunta a que buscará una revancha en su mejor momento tanto deportivo como personal.

Sin embargo, hay una situación que no ha quedado resuelta entre las tres partes involucradas para que se diera la contratación de Guzmán, ya que Pachuca aceptó negociar pidiendo en la transferencia a Jesús Angulo, quien terminó en León, club que también es propiedad de Jesús Martínez.

El problema entre Chivas y Pachuca originado por Víctor Guzmán

Las especulaciones no se han hecho esperar después de que en la página oficial de la Liga MX no aparece registrado el Pocho como nuevo jugador de Guadalajara a pesar de que ya fue presentado junto con Ríos, pero también hay un obstáculo que ha impedido que la transacción se haya cerrado por completo, pues el porcentaje que le corresponde al jugador por integrarse a la escuadra tapatía no ha sido finiquitado y peor aún, no hay un acuerdo para hacerlo.

En el programa Duro de Marcar de Jalisco Tv, el periodista Raymundo González tocó el tema: “Matías Bunge, no es cualquier cosa, es el promotor del Pocho y no se deja. Si tú vas a los registros de los clubes no aparece el Pocho Guzmán, ¿por qué? Porque no han arreglado ese tema de los porcentajes que el jugador está buscando que es el 10%”.

En tanto que David Medrano detalló parte de la situación que tiene estancado este pago al Pocho, pero tampoco se prevé que la situación se agrave:“No tendría que ser un problema, pero al ser un trueque y una lana, sí, porque entonces quién le va a dar valor al trueque, o sea ¿cuánto vale Angulo?, ahí es complicado, cuando está metido eso. Cuando un jugador vale siete millones de dólares, 700 mil son para el futbolista, en la negociación que suponen de acuerdo quién es el paga, el que compra o el que vende. Pero al futbolista le toca el 10%. Por eso se encuentra atorado (el tema de Pocho con Chivas y Pachuca) en lo que la cuadres".

