En la presentación de Victor Guzmán y Daniel Ríos como nuevos jugadores del Club Guadalajara, el director deportivo Fernando Hierro no pudo evadir el tema acerca de la cantidad de refuerzos para el Torneo Clausura 2023, pues la afición esperaba que hubiera una mayor cantidad de caras nuevas, pero el dirigente explicó con claridad qué es lo que ocurre en este mercado invernal.

Para el directivo del Rebaño Sagrado está claro que no serán más los patrocinadores de la Liga MX, esto como referencia a los altos costos que les ponen los demás clubes a sus jugadores, ya que por jugar con mexicanos a los tapatíos siempre les aumentan el valor de los futbolistas cuando preguntan por sus servicios, pero esto se acabó, de acuerdo a las palabras del español.

“El objetivo está, lo que sí está claro es -por mi parte- bienvenido a las negociaciones en México, pero en ese aspecto he sido un tío muy directo con representantes, con clubes, hay cosas que no se pueden hacer, cosas que entiendo, no sé lo que vaya a decir, pero que todo el mundo lo entienda bien, no podemos ser un patrocinador de la Liga MX”, comentó Hierro.

Chivas no tendrá más refuerzos para el Clausura 2023

En este sentido, el dirigente español reveló las complicaciones que tuvieron que enfrentar en la búsqueda de nuevos elementos para apuntalar su proyecto, ya que detalló que desde su llegada existió un análisis de toda la plantilla para conocer los alcances de la misma y los elementos que hacían falta, pero al tiempo de negociar no fue sencillo: “Hay jugadores que pueden venir, hay jugadores que no pueden venir, hay equipos que no quieren traspasar a jugadores”.

“Es decir, que nosotros aunque queramos poner los nombres que queramos luego hay una realidad: y la realidad es económica. Si el club no quiere vender, hemos hablado con gente que entendíamos podíamos reforzarnos pero si no lo quieren vender. Una cosa es decir los nombres y después la realidad. La realidad nos lleva a que hemos tenido la suerte de encontrar tanto a Víctor como a Dani por lo que significa Chivas para ellos”, comentó Hierro.

