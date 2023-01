Chivas de Guadalajara comienza esta semana los trabajos de preparación en Verde Valle con miras a su debut en el Torneo Clausura 2023 de Liga MX y a la expectativa por la venta de un jugador en este mercado de pases invernal, se trata de Antonio Rodríguez. Por ello, Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes en el entorno rojiblanco para hoy.

El primer equipo del Rebaño Sagrado, que reportó el 14 de noviembre, regresó el lunes pasado a las instalaciones de Verde Valle, para comenzar a afinar todos los detalles de su próxima presentación: frente a Rayados en Monterrey, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2023, el sábado 7 de enero.

Chivas tendrá ausencias ante Rayados

El conjunto tapatío debutará este sábado 7 de enero del 2023 ante Monterrey dentro del Torneo Clausura 2023 en un duelo de alto impacto correspondiente a la Jornada 1, donde el estratega Veljko Paunović no podrá echar mano de todos sus jugadores, ya que hay elementos que no realizado la Pretemporada a la par de toda la plantilla y no hay certeza de cuándo volverán a las canchas. Aunque Víctor Guzmán, Daniel Ríos y Alexis Vega se han integrado por completo con pocos días de entrenamiento, al menos podrán salir a la banca, pero José Juan Macías y Roberto Alvarado trabajan en la recuperación de sus respectivas lesiones sin una fecha específica para volver.

Guzmán desata problemas entre Chivas y Pachuca

Los rojiblancos cuentan con el fichaje esperado por la afición, pues Víctor Guzmán también se mostró complacido por su tercera aventura en la Perla Tapatía, pero de acuerdo a reportes del programa Duro de Marcar de Jalisco Tv, tanto Chivas como Pachuca no se han puesto de acuerdo en el pago que le corresponderá al jugador por la transferencia:“No tendría que ser un problema, pero al ser un trueque y una lana, sí, porque entonces quién le va a dar valor al trueque, o sea ¿cuánto vale Angulo?, ahí es complicado, cuando está metido eso. Cuando un jugador vale siete millones de dólares, 700 mil son para el futbolista, en la negociación que suponen de acuerdo quién es el paga, el que compra o el que vende”, reveló David Medrano.

Guadalajara todavía puede fichar jugadores

El reglamento de la Liga MX cambió desde la campaña anterior, por lo que el cierre del mercado de pases será el 1 de febrero, sin importar que algún jugador haya visto actividad dentro de las primeras cuatro fechas del Torneo Clausura 2023 y aunque la dirigencia tapatía confirmó que su plantilla está cerrada, tienen poco menos de un mes para cambiar de opinión en caso de que algunos futbolistas no terminen por convencer, sobretodo en la portería o la defensa.

