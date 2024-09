André Marín, reconocido analista deportivo, falleció este lunes a los 52 años de edad. Una lamentable información que confirmó y dio a conocer la empresa Televisa, durante su transmisión en vivo. El periodista siempre fue tildado como uno de los grandes defensores del legado de las Chivas de Guadalajara en la Liga MX, aunque nunca hizo pública su afición. ¡Paz a su alma!

El presentador Enrique Campos fue el encargado este lunes en N+ de dar la lamentable noticia. El comunicador refirió: “Expresar a nombre de Televisa-Univisión nuestro más sentido pésame por la muerte de nuestro querido compañero y entrañable amigo André Marín“. El afamado comentarista llegó hace poco a esta institución, junto a David Faitelson.

N+, a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, también tuvieron la responsabilidad de confirmar esta irreparable pérdida. El canal expresó su pésame y enviaron condolencias a toda la familia de André Marín. El exrostro estelar de Fox Sports, liderada el programa Línea de 4 en TUDN.

La publicación señaló que “a nombre de Televisa-Univisión, expresamos nuestro más sentido pésame por la muerte de nuestro querido compañero y entrañable amigo André Marín, destacado periodista deportivo. Lamentamos su fallecimiento y enviamos nuestras condolencias y un abrazo solidario a su familia“. Marín Puig, de 52 años de edad, acababa de superar una cirugía de trasplante doble de pulmón.

Lo último que se supo de la salud de André Marín

El pasado domingo, 8 de septiembre; hace sólo una semana, su amigo personal y compañero de labores, David Faitelson, dio a conocer lo último que su supo de su salud. El comentarista de TUDN refirió que Marín Puig se sometió a una operación delicada: recibió un doble trasplante de pulmón, razón por la que estuvo en una situación crítica de salud.

Chivas lamentó fallecimiento de André Marín en redes

Una publicación en su cuenta oficial de la red social X, convirtió a Chivas en uno de los primeros clubes de Liga MX en mostrar su pesar. El post refirió que “el Club Deportivo Guadalajara lamenta profundamente el fallecimiento de André Marín, destacado periodista deportivo con gran trayectoria en diversos medios de comunicación. Acompañamos a sus familiares, amigos y compañeros en estos momentos tan difíciles“.

¿Cuál fue la enfermedad que no superó André Marín?

André Marín Puig, en 2020 contrajo una bacteria llamada Clostridium Difficile, la cual provoca diarrea, pérdida de apetito, deterioro en el peso y fiebre. Por tanto, el comentarista deportivo se enfermó y estuvo grave durante varios meses. Pero, con un tratamiento intensivo logró salir adelante.

El analista de TUDN confesó en vida, que “antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie, que se llama Clostridium. Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos, te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas“. Sin embargo, tuvo que pasar medio año hospitalizado por los medicamentos agresivos y antes del Mundial de 2022 cayó en cama por una neumonía, por lo que se perdió el evento.

El año pasado se convirtió en el fichaje bomba de TUDN al lado de David Faitelson. Pero, desde el 18 de junio, Marín Puig no aparecía en televisión, por la reactivación de la bacteria. Lo que obligó al trasplante doble de pulmón, pero lamentablemente no superó la intervención. ¡Qué en paz descanses, André!