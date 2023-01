El atacante tuvo una estupenda actuación en la Pretemporada, por lo que resultó extraño que no fuera convocado para el duelo ante los regios.

La verdadera razón por la que no estará Santiago Ormeño con Chivas en el partido ante Monterrey por la Jornada 1

No hay plazo que no se cumpla y las Chivas de Guadalajara entran en acción este sábado 7 de enero dentro de su debut dentro de la Jornada 1 correspondiente al Torneo Clausura 2023 visitando a Monterrey en la cancha del Estadio BBVA, donde la primera sorpresa apareció la tarde del viernes cuando el estratega Veljko Paunović dio a sus convocados para este importante compromiso.

La ausencia que más llamó la atención fue la del goleador Santiago Ormeño, quien había fungido como una de las piezas claves en el ataque del Rebaño Sagrado durante los partidos de preparación, incluso se dio el lujo de marcar un triplete en la goleada que le propinaron a Santos Laguna en la Copa Sky 4-0 y también tuvo varios duelos como titular dentro de este certamen, así como en la mini gira por España.

No obstante, en la lista de 22 convocados el estratega de Chivas sorprendió con algunos nombres que aparecieron entre los que realizaron el viaje a la Sultana del Norte la tarde del viernes, pero entre las novedades Ormeño no fue incluido por una decisión técnica que no tiene nada que ver con alguna situación extra cancha.

¿Por qué no fue convocado Santiago Ormeño ante Monterrey?

En el portal oficial de Guadalajara se publicaron los nombres de los elementos que serán tomados en cuenta y aparece el arquero Eduardo García acompañando a Miguel Jiménez y José Raúl Rangel, pero de acuerdo al periodista Fernando Cevallos la ausencia de Ormeño es únicamente porque Paunović vio en mejor momento a José Tepa González, el refuerzo Daniel Ríos y Ronaldo Cisneros.

“La primera sorpresa del año es que el goleador de la Pretemporada de Chivas, que no entra en convocatoria por decisión técnica. Todo apunta a que Ronaldo Cisneros o Daniel Ríos, que ya tienen los dos su transfer, ocuparán el puesto de 9 en el partido contra Rayados. Yo sé que es una decisión técnica, quizá vio mejor en los entrenamientos a Ríos, Cisneros y el ‘Tepa’, que son los que lleva de 9”, explicó el comunicado.

Porteros: Miguel Jiménez, Raúl Rangel, Eduardo García.

Defensas: Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Gilberto Orozco, Jesús Sánchez, Antonio Briseño, Alejandro Mayorga, Cristian Calderón.

Medios: Fernando Beltrán, Víctor Guzmán, Rubén González, Eduardo Torres, Pável Pérez, Sergio Flores.

Delanteros: Alexis Vega, Daniel Ríos, José González, Isaac Brizuela, Carlos Cisneros, Ronaldo Cisneros.

