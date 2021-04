Toño Rodríguez amenaza a Cruz Azul: Así los queremos agarrar

Con la motivación a tope por haber recuperado la titularidad en las Chivas de Guadalajara, el guardameta Antonio Rodríguez lanzó una advertencia a Cruz Azul, de cara al partido de la Jornada 14 por el Torneo Guard1anes 2021 que se llevará a cabo el sábado a las 19:00 horas en el Estadio Azteca.

“Toño” Rodríguez indicó que estos duelos donde parece que el Rebaño Sagrado tiene todo en contra, son los que más disfruta, pues considera que cuentan la capacidad suficiente para ponerle un alto a La Máquina que llega al encuentro del sábado con 11 triunfos consecutivos.

"Son los partidos que me gustan jugar, cuando el rival viene en su mejor momento, que todo le sale, son los retos como futbolista que gustan, a estos le entro, todos tenemos ese ADN. En su casa y más con la calidad del equipo que tenemos, con las cualidades, las individualidades, así queremos agarrar a todos en su mejor momento, porque si Chivas llega a estar así, vamos a ser un rival muy complicado", comentó el portero de las Chivas en entrevista para TUDN.

Sobre lo lejos que se ve el cuadro rojiblanco de la Liguilla, Rodríguez manifestó su tristeza por ver al equipo de sus amores en el puesto 15 de la tabla general del Guard1anes 2021 con 13 puntos y a 20 puntos del superlíder Cruz Azul.

“Incomodísimo, desesperante, feo. No es el lugar que merece estar esta institución, sabemos los lugares donde debe estar Chivas, estamos trabajando para salir rápido y pelar una Liguilla”, abundó el arquero del Rebaño Sagrado.

Apenas el domingo anterior en el partido contra Santos, Toño dejó la banca después de siete meses para recuperar la titularidad, por ello explicó las enseñanzas que le dejó vivir tantos partidos como suplente de Chivas.

“Complicado, difícil, doloroso, triste, no te lo voy a negar, soy muy honesto y sincero. No es fácil, pero así es nuestra carrera. A mis 28 años considero que uno ya tiene que ser maduro y saber aguantar todo tipo de golpes y aplausos. El golpe no te puede matar y el aplauso no te puede marear, ni mandarte a las nubes. Nunca vine sin ganas, sin dar todo de mí”, indicó Toño Rodríguez, quien disfruta su momento a nivel individual, pero sufre con el mal paso colectivo del equipo rojiblanco.