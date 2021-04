¿Qué le falta a Chivas y Macías? Hugo Sánchez fue claro y contundente con la respuesta

José Juan Macías no vio actividad como titular con las Chivas de Guadalajara en el duelo ante Santos Laguna, por la Fecha 14 del Torneo Guard1anes 2021, y aunque ingresó en la segunda mitad, Hugo Sánchez consideró que el mejor goleador rojiblanco, al igual que sus compañeros, no tienen la suficiente motivación para ofrecer un mejor funcionamiento.

El pentapichichi habló en Futbol Picante de ESPN dando a conocer los motivos por los que el atacante del Rebaño Sagrado, quien no anota desde la Jornada 9 en el Guard1anes 2021 en el duelo ante Querétaro en el Estadio la Corregidora, no cuenta con los incentivos emocionales para brindar mejores actuaciones con la camiseta rojiblanca.

“Le está faltando regularidad (Chivas), tiene muchos altibajos, en el mismo partido (Santos). No sé si algunos jugadores, como JJ Macías le falta un poco de motivación o más bien, le falta mucha motivación. Porque si ha estado, no castigado, pero sí en la banca, en alguna ocasión y luego lo han regañado en otras cuando lo han sacado en el segundo tiempo, tal vez por el bajo nivel que ha mostrado”, comentó Hugo Sánchez.

El ex jugador de los Pumas de la UNAM y el Real Madrid, explicó que no sólo Macías se ve desmotivado, pues añadió que varios elementos rojiblancos están lejos del nivel al que han estado acostumbrados y que al menos en el torneo anterior, les valió para meterse hasta las Semifinales, por lo que no ve nada descabellado que se queden fuera de la Fiesta Grande en este Guard1anes 2021.

“Y esa desmotivación se nota en varios jugadores que les falta el revulsivo, esa motivación como decir ‘si no estamos motivados, si no sacamos los resultados’, cuidado que pueden entrar en la Reclasificación hasta de panzaso y si se descuidan un poco José Ramón, (Fernández) te veo muy confiado de la calificación, igual se quedan sin calificar”, abundó Sánchez Márquez.