Jugador de Chivas cumple sueño y se va a jugar al futbol del extranjero

Una de las posiciones que muchas dudas le ha generado al técnico de Víctor Manuel Vucetich es la portería de las Chivas de Guadalajara de cara al Torneo Apertura 2021 que arranca el 23 de julio, sin embargo han dejado escapar a otro de sus posibles refuerzos y se trata del portero Antonio Torres de 25 años, quien la campaña anterior jugó con el Club Tapatío de la Liga de Expansión.

El arquero probará suerte en el futbol extranjero, ya que el Club AD Guanacasteca de Costa Rica y que recientemente ascendió a la Primera División, anunció al elemento surgido del Rebaño Sagrado como una de sus contrataciones más importantes con la intención de mantener la categoría en el siguiente año futbolístico.

Toño Torres se une a la lista de futbolistas que han salido de la institución rojiblanca pese a que no tuvieron participación con el primer equipo, pero al jugar con el Tapatío siempre hay la posibilidad de que en cualquier momento sean requeridos, no obstante, la posición de portero es la más complicada por la máxima cantidad de jugadores que pueden ser registrados.

Antonio Torres cuenta con 25 años y se quedó con las ganas de debutar con las Chivas en el máximo circuito. Jugó nueve partidos con la camiseta del Tapatío en el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga de Expansión, pero la titularidad la ganó el joven José Raúl Rangel, quien se encuentra haciendo Pretemporada con los rojiblancos.

Siguen sin llegar refuerzos a Chivas

Hasta el momento la directiva del Rebaño Sagrado comandada por Amaury Vergara y Ricardo Peláez no ha logrado contratar a ningún elemento para el Torneo Apertura 2021, pues hace unos días el técnico Víctor Manuel Vucetich reveló que no cualquiera puede vestir la camiseta rojiblanca, por lo que no esperan la llegada de muchas caras nuevas.