Las lesiones son parte inevitable de los deportistas de alto rendimiento, en donde Jesús Angulo sufrió una que lo alejó de las canchas durante cuatro meses; sin embargo, el mediocampista de Chivas está de regreso y tiene claros los objetivos a nivel individual y grupal en donde reveló que sueña con poder conseguir la estrella número 13 para el Rebaño.

“Primero recuperarme el cien por ciento, ganarme un lugar en el equipo, aunque sea entrando un poquito más de tiempo de cambio; ganándome la titularidad, volver de lleno al equipo, estar al cien por ciento y ¿por qué no? Aspirar a un campeonato, estar peleando el título y apoyar al equipo, aportar mi granito de arena. Sé que se vienen cosas muy buenas y pedirles que sigan confiando en nosotros”, aseguró el rojiblanco en Twitter Spaces.

El Canelo reveló que su recuperación implicó un proceso doloroso y de mucha constancia; sin embargo, sabe que lo más importante es que ya está de regreso y a disposición de Ricardo Cadena, por lo que adelantó que su poca actividad no implicará una baja de juego y que está a la altura del buen nivel que está mostrando el Guadalajara.

“Fue un proceso muy largo y duro. Entrenamientos muy fuertes, entrenamientos dobles, terapias, venir todos los días, sin excepciones. Venir en la mañana a entrenar y en la tarde terapias muy dolorosas, masajes también muy dolorosos. Lo importante es que ya estamos de vuelta, me costó un poquito el volver al campo, agarrar ritmo, pero es un proceso por el que se tiene que pasar para estar al cien por ciento.

“Ahorita ya me siento mucho mejor, conforme van pasando las semanas me he sentido más a ritmo. Si entro al juego, no desentono porque ya me siento mucho mejor. Veo al equipo muy metido, veo a todos jugando muy bien. Los que juegan y los que están en la banca los veo de la mejor manera. Es va a ser importante para el cierre del torneo”, concluyó.

