Atento: Un campeón con Chivas en 2018 se ofrece a volver "gratis" en este mercado de pases al Guadalajara

Edwin Hernández, defensor de la UD Salamanca en España, advirtió que tiene en sus planes a corto plazo regresar al futbol mexicano y se encuentra en negociaciones, pero reconoció su firme deseo de volver a las Chivas de Guadalajara, club dueño de su ficha deportiva y con el que ganó la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018, a cualquier costo y manifestó que así fuese "gratis" vestiría de nuevo la playera rojiblanca.

El lateral izquierdo perteneciente aún al Rebaño Sagrado, de 33 años de edad, sostuvo una reveladora entrevista con la periodista Karina Herrera, corresponsal de la cadena TUDN en la Perla Tapatía, en la que habló sobre la posibilidad de regresar al redil, un tema que le hace mucha ilusión al zaguero pues aseguró que sueña con retirarse con los tapatíos y lo haría al costo que fuese, con tal de colgar los botines vestido de rojiblanco.

Hernández tiene platicas con cuatro equipos para volver a la Liga MX (JAM media)

El "Aris" Hernández, durante su platica en un Live de Instagram con "Chapis" Herrera, confesó lo trascendental que ha sido el Guadalajara en su trayectoria y aseguró que "es algo a lo que nunca le diría que no, Chivas siempre va a ser el equipo de mis amores, yo estuve muy contento en esta institución. Obviamente, los grandes momentos que vivimos todos fue algo maravilloso y es algo que se quedará siempre en mi recuerdo".

El zaguero rojiblanco, que actualmente cumple una cesión con Salamanca en la Segunda División B de España y que pudiera renovar, reconoció que "si a mi me dieran la oportunidad de regresar, así me voy (se tapa los ojos). A lo mejor, el último año de mi carrera, si me dicen: oye, vente. No me tienen ni que pagar, me voy gratis y la verdad, para mi sería algo muy lindo (retirarse en Chivas)". La periodista le insistió: ¿En serio?, y Hernández reiteró sin problema al afirmar que "sí, claro. Claro que sí".

"Aris", quien jugó 121 partidos oficiales con Chivas y ganó una Liga MX, la Concachampions 2018 y dos ediciones de la Copa MX, argumentó su postura al señalar que esa posibilidad de retirarse en redil, "creo que sería una de las experiencias más lindas que volvería a tener, porque la afición, que yo siempre estaré agradecido de la afición, volver a vivir esa sensación de cuando van a cantarnos al hotel, cómo lo vive la gente en los aeropuertos, es algo maravilloso. Volver a vivir un clásico, son cosas que ningún otro equipo te puede dar, pero por eso es que a lo mejor lo haría gratis".