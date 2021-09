¿Quiénes han sido las revelaciones de Chivas en el Torneo Grita México Apertura 2021?

Las Chivas de Guadalajara han tenido una serie de altibajos a lo largo de este primer tercio del Torneo Grita México Apertura 2021, pues apenas han ganado en dos oportunidades y el proceso del técnico Víctor Manuel Vucetich se ha tambaleado en distintas oportunidades, sin embargo, hay jugadores que han cumplido con la responsabilidad y profesionalismo en cada partido que han visto actividad.

Desde lea portería hasta la delantera, en el Rebaño Sagrado no todo han sido bajas de juego ni situaciones extracancha, ya que han habido elementos que han sido la grata revelación en lo que va del certamen, pese a que no todos acumulan la misma cantidad de minutos, es decir, no siempre han saltado al terreno de juego como titulares y el caso más específico es el de Carlos el “Charal” Cisneros.

Las revelaciones de Chivas en el Apertura 2021

Raúl Gudiño

El guardameta perdió la titularidad el torneo anterior y le bastaron cinco partidos para volver a recuperarla en este certamen, ya que en el compromiso contra Monterrey volvió bajo los tres postes rojiblancos. Contra Necaxa tuvo una actuación por demás destacada, pues apenas al inicio del partido salvó en dos ocasiones el arco de Guadalajara con lances espectaculares. Por ahora parece que fue una de las decisiones claves que ha tomado el técnico Víctor Manuel Vucetich.

Antonio Briseño

Con mayor experiencia, más mesurado en sus actuaciones y en su comportamiento dentro del terreno de juego, el “Pollo” ha mejorado sustancialmente con respecto al certamen anterior. Aparece con menos aspavientos y menos rabietas en las cancha, pero más oportuno en los cruzamientos defensivos. Ha cometido menos errores a balón parado y se nota en la cantidad de goles que ha recibido Chivas.

Carlos Cisneros

La situación del “Charal” claramente no ha sido falta de talento sino de lesiones. El atacante inició la campaña como titular, pero con la llegada de los medallistas ha participado como recambio, sin embargo, sus actuaciones han sido regulares, salvo el duelo contra Rayados donde jugó pocos minutos, en el resto de partidos siempre ha sido de lo mejor al ataque rojiblanco. Pegado a la banda genera mayor desequilibro y seis servicios la área han sido de lo más peligroso para los rivales.

Ángel Zaldívar

Con la salida de José Juan Macías se pensaba que quedaría un hueco muy difícil de suplir, pero el “Chelo” poco a poco ha ido cumpliendo al frente. Suma tres goles en siete juegos. El torneo pasado JJ marcó seis anotaciones en 18 juegos, tomando en cuenta el Repechaje. Pero dejó de anotar desde la Fecha 9, por lo que parece que Zaldívar va más lento en la cantidad de goles, pero luce con un nivel que va de menos a más.