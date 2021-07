Camilo Romero: Chivas hace jugadores de Liga de Expansión no de Primera División

Camilo Romero sigue manifestando su punto de vista sobre lo que le espera a las Chivas de Guadalajara en el futuro cercano y de manera particular en el Torneo Apertura 2021, por lo que argumentó que actualmente no cuentan con jugadores de calidad comprobada que puedan ser monedas de cambio importantes para contratar refuerzos de trascendencia nacional.

Romero cuenta con la experiencia de haber sido campeón con el Rebaño Sagrado en el Verano de 1997 con Ricardo Ferretti como técnico, con un plantel que contaba con elementos de experiencia y también otros de formación en la cantera rojiblanca, pues él es un caso de éxito de haber pertenecido a la institución y haber llegado hasta la Selección Mexicana, situación que no ve en la plantilla actual.

"Nómbrenme un jugador en México en los últimos años que sea figura en otros equipos y que sea de Chivas. Muy difícil, creo que ni lo hay. Porque se desaparecen, hacen jugadores para Liga de Expansión no para Primera División. Chivas tiene que tener una plantilla de 6 o 7 jugadores de experiencia con otros 15 jóvenes de cantera que tengan futuro y que te ayuden a competir. Chivas siempre tiene que estar peleando el título, pero hoy en día no se puede”, comentó el “Chavalón” en el programa que se transmite en Facebook, El Rodjiblanco.

Camilo Romero explicó que la falta de figuras en el plantel no le permiten negociar caras nuevas que puedan ser referentes en Chivas, por lo que uso el ejemplo de lo que podría pasar si dejarán ir a un elemento como Alexis Vega en un supuesto intercambio por Javier Aquino de los Tigres de la UANL: “Hoy Chivas no puede negociar ni hacer intercambios, porque no tienen jugadores. Si no tiene dinero, antes tenías el intercambio. Camilo Romero lo querían 5 equipos de Primera División, Noé Zárate, Tilón Chávez, Gusano Nápoles, Joel Sánchez. Ahora dime, con todo respeto ¿Quién puede ser intercambio de Chivas?, ¿Alexis Vega?".

"Los dejas ir y ahora ¿Qué haces con tu equipo? Antes la mecánica así era, se iban y llegaban a reforzar. Hoy no, hoy es muy difícil. O lo compran pero no va llegar nadie que te aporte. No vas a dar a Alexis por Aquino por ejemplo. 33 años contra 23”, abundó Romero, quien también militó en equipos como León, Toros Neza, Puebla y Morelia.