Hay que ver la realidad, será difícil competir: Camilo Romero augura mal torneo para Chivas

Para el ex defensor de las Chivas de Guadalajara, Camilo Romero el momento que vive el equipo de sus amores no es el mejor previo al inicio del Torneo Apertura 2021, ya que no han sumado ningún refuerzo y la falta de gol se ha hecho evidente en los últimos duelos de Pretemporada contra Tigres de la UANL y ante Rayados de Monterrey en la gira por Estados Unidos.

El ex zaguero del Rebaño Sagrado considera que no se ha hecho un trabajo oportuno en la directiva para contratar caras nuevas que lleguen con la intención se sumar al plantel dirigido por Víctor Manuel Vucetich, esto mientras otras escuadras siguen fortaleciendo sus equipos para ser protagonistas en la siguiente campaña que inicia el 22 de julio y donde los tapatíos tienen que buscar una revancha.

En este sentido, el “Chavalón” no fue muy optimista en cuanto a los resultados que logre conseguir el conjunto rojiblanco sobretodo en los primeros partidos donde tendrán cinco ausencias por los llamados a la Selección Mexicana Sub-23 que está en Tokio para los Juegos Olímpicos, tras las convocatorias de Uriel Antuna, Alexis Vega, Fernando Beltrán y Jesús Angulo, sumada a la de Gilberto Sepúlveda que está con el Tri mayor en la Copa Oro.

“No digo que no quiero que les vaya a ir bien, pero hay que ver la realidad y ver a los equipos más altos, será muy difícil competirles. La afición no puede esperar. Debes hacer un trabajo bien desde la mesa. La gente se cansa de que su equipo no dispara para ser protagonista”, comentó Camilo Romero en declaraciones para W Deportes.

Romero, campeón con Chivas en el Torneo Verano de 1997 bajo el mando de Ricardo Ferretti, admitió que actualmente el Club Guadalajara ya no cuenta con referentes que también lo sean en el Tricolor, pues ahora hay más promesas que realidades: “Antes venían jugadores de Selección, no prospectos. Han cambiado totalmente, el equipo parece ser perdió en cuestión de traer jugadores interesantes”.