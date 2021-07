Míchel explica las razones que lo llevaron a fichar a José Juan Macías

La llegada de José Juan Macías al Getafe de España procedente de las Chivas de Guadalajara se hizo realidad gracias a las cualidades que observó el estratega español Míchel González, cuando estuvo en la Liga MX con los Pumas de la UNAM, por ello confía plenamente en que el artillero de 21 años mostrará todo su potencial en LaLiga para la temporada 2021-2022.

El ahora técnico del equipo Azulón explicó las razones que los llevaron a inclinarse por el atacante mexicano surgido de la cantera del Rebaño Sagrado, pues desde que lo conoció cuando militaba en León, le vio condiciones distintas que lo hacían sobresalir, además de que a sus 21 años tiene el mundo por delante para demostrar que no se equivocó en contratarlo.

“Cuando llegué a Pumas él jugaba en León y luego lo traspasaron a Chivas. Es un jugador que tiene gol y eso es fundamental. Si no jugase a nada, tendría gol, pero es que además es capaz de participar y mezclarse con otros jugadores, no hace falta que esté en el área. Es un gran rematador”, comentó Míchel en entrevista para el diario Marca de España.

El timonel del Getafe también manifestó que le causó sorpresa que Macías estuviera disponible en el mercado por ello no dudó en intervenir para que se realizara la negación, sin embargo adelantó que será prudente con JJ porque dio un giro radical a su vida para cumplir el sueño de jugar en el balompié de Europa: “Necesitamos que se acomode, es un cambio radical para él. A mí cuando Ángel Martín me dijo que estaba en el mercado me llamó la atención porque no me lo esperaba. Es un refuerzo, para mí, muy interesante”.

En cuanto a las nuevas incorpopraciones con las que contará Míchel para esta campaña con el club Azulón, a donde también volvió para su segunda etapa, el estratega explicó que el primer objetivo es conformar una importante competencia interna: “Lo que me pueden aportar así, de principio, es competencia. Ahora mismo el futbol se juega con 16. Necesito 18 o 19 jugadores que sean capaces de jugar y competir. A veces teniendo 20 jugadores habrá lesiones o sanciones. Puedes utilizar 16, es una barbaridad. El que por lo que sea no tenga un buen momento, esté cansado o busquemos otras condiciones podemos tener fondo de armario para competir. Si me preguntas quién va a jugar en Valencia no lo sé porque ahora voy a empezar a ver. Tengo sospechas”.