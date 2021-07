Por su nivel económico creía que lo merecía todo: “Aris” recuerda la soberbia de JJ Macías

Edwin Hernández es una voz autorizada para hablar sobre José Juan Macías, pues fueron compañeros en las Chivas de Guadalajara, por lo ello indicó que el joven goleador mexicano necesita tener mayor humildad para poder triunfar en su carrera futbolística, ahora en su aventura por España con el Getafe donde este miércoles fue presentando en conferencia de prensa.

El ex defensor del Rebaño Sagrado explicó que la difícil personalidad de JJ Macías podría ser lo que le ponga mayores obstáculos en su trayectoria deportiva, pues lo conoce desde que subió al primer equipo y dio a conocer algunos detalles del artillero de 21 años que no cayeron bien en el plantel rojiblanco, razón por la que no siempr encajó en el vestidor del Club Guadalajara.

"Yo lo conozco desde que subió con Chivas. El chavo por su nivel económico, creía que merecía estar ahí por todo, pero en el futbol para ascender te lo tienes que ganar y a veces hasta comiéndote las patadas. Así la forma de adaptarse a un grupo es difícil", comentó el famoso “Aris”quien fue campeón con la camiseta rojiblanca en el 2017 en entrevista para Gol y Puerta.

Hernández considera que Macías, quien el torneo anterior marcó seis anotaciones con Chivas, está desubicado, ya que desde su punto de vista no logró nada relevante en el Club Guadalajara e incluso lo llegó a comparar con Eduardo “Chofis” López, un futbolista con mucho talento, pero que tampoco pudo dejar huella en la institución.

"Le gusta hablar y cosas que él no ha podido. No pudo trascender en Chivas. Cuando estás desubicado, ahí tenemos a la 'Chofis', son jugadores que se sienten intocables y es ahí que su carrera luego se viene abajo", apuntó Edwin Hernández, recordando el caso de Eduardo López, un jugador que se fue por la puerta de atrás, a pesar de que recibió múltiples oportunidades para explotar toda su capacidad con la camiseta rojiblanca.