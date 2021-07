Las razones de Ignacio Ambriz para garantizar el éxito de JJ Macías en el Getafe

El técnico del Huesca de la Segunda División de España, Ignacio Ambriz aseguró que José Juan Macías va a triunfar en el Getafe, pues afirma tener conocimiento del aspecto humano y deportivo del ex jugador de las Chivas de Guadalajara, debido a que lo dirigió cuando estuvo en el León durante el 2019.

En una conferencia de prensa previa a su partida con rumbo al país ibérico para también iniciar su aventura en el futbol de Europa por segunda ocasión, “Nacho” Ambriz elogió las cualidades de JJ Macías, quien anotó 19 goles con la camiseta de los panzas verdes y a quien ve con buenas condiciones tanto deportivas como humanas para triunfar fuera de México.

"Me da mucho gusto. Lo conozco bastante, en la parte humana y en la futbolística. Es un chico que tiene muchas ganas de trascender. Hoy se le abren las puertas. No tengo ni la menor duda de la capacidad y la calidad que tiene para triunfar. Sé que lo va a lograr. No me queda nada más que desearle lo mejor", apuntó Ambriz, campeón con León en el Torneo Guard1anes 2020.

En cuanto a la posibilidad de llevarse a algún futbolista mexicano al Huesca, el estratega mexicano desmintió estar interesado en alguien en especial, descartando que Antonio Briseño, defensor del Rebaño Sagrado, esté en la mira para emigrar al futbol de Europa, pues ya tuvo un paso por el balompié de Portugal con el Feirense entre el 2017 y el 2019.

"Han salido nombres, pero yo todavía no he hablado con nadie, se los digo honestamente. Cuando me quiero llevar a alguien, les marco y les pregunto si les interesa el proyecto. Tengo que sentarme con la directiva, hay una base de jugadores que se pueden quedar y otros que se pueden ir porque podrían pagar sus cláusulas", explicó “Nacho” Ambriz.