En el Club Guadalajara el buen trabajo que ha hecho el técnico Veljko Paunović poco a poco deja de ser una grata sorpresa para convertirse en una realidad que los tiene colocados entre los equipos punteros del Torneo Clausura 2023 con amplias posibilidades de meterse a la Liguilla de manera directa, algo que no ocurre desde que Matías Almeyda estaba en el banquillo y lograron ser campeones en el Clausura 2017.

En este sentido, varios exjugadores del Rebaño Sagrado han volteado la mirada hacia este equipo que vino de menos a más en el funcionamiento colectivo que ha arrojado 18 puntos de 27 posibles, una marca que tampoco ha sido tan constante, ni en los tiempos del mismo Pelado, pues el timonel serbio se ha colocado como el tercer estratega con el mejor arranque desde que iniciaron los torneos cortos en 1996, solo superado por Ricardo Tuca Ferretti y José Luis el Güero Real.

Es por ello que Carlos Salcido, capitán y defensor campeón con Chivas hace casi seis años, destacó lo que ha hecho esta plantilla plagada de jóvenes que han sido bien respaldados por Paunovic: “Yo me quedó más con el funcionamiento del equipo, me gusta más ver a esta generación que está dando todo, los ves correr, los ves luchar y esta parte se puede conseguir un éxito, una parte que te puede llevar a grandes cosas”.

“Lo dije desde un principio, su estilo es un poco parecido al de Matías Almeyda, de correr, de luchar, de presión, de dejar todo, de ser muy dinámicos, muy intensos, con la pelota y sin la pelota, ser un poco verticales y esta parte es lo que con la juventud que tienen algunos chavos es lo que está dando frutos. Me quedo con el funcionamiento que ha estado diferente, con el funcionamiento que a mí me gusta, con el funcionamiento de estos chavos que se han dado cuenta de que pueden lograr algunas cosas, sumar algo para la institución, para ellos mismos y eso es algo muy padre”, manifestó Salcido en entrevista con el diario AS.

Evita caer en polémica por la ausencia del Pocho Guzmán en el Tricolor

Salcido no quiso entrar en detalles y argumentó que al ser el inicio de un nuevo proceso con Diego Cocca al frente de la Selección Mexicana no le extraña la primera lista que ofreció para los partidos ante Surinam y Jamaica, donde la gran ausencia es la del capitán tapatío, Victor Guzmán: “No soy el técnico nacional, entonces es un proceso nuevo, es un proceso que está empezando y hay que ver cómo va todo su trabajo, debe ver jugadores para ver con quienes empieza a encarar torneos y competencias. A algunos los puede conocer y a otros no, pero lo importante será cuando vengan las competencias, lo que importa en este momento es apoyar y que a la selección le vaya bien”.

