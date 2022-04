El ex defensor rojiblanco no pudo ocultar su amor por los colores rojiblancos y dio detalles acerca de los logros más importantes de su carrera.

Carlos Salcido no solo es uno de los últimos capitanes y referentes de las Chivas de Guadalajara, ya que se ha ganado el cariño de los seguidores por su franqueza a la hora de hablar acerca del equipo de sus amores y en esta ocasión recordó la importancia de haber logrado el campeonato en el Clausura 2017.

El ex zaguero del Rebaño Sagrado manifestó cuáles son los motivos por los que disfruto más haber levantado el trofeo del Clausura 2017 por encima del triunfo ante Brasil en la Final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en la que ha sido la única presea dorada en futbol lograda por el Tricolor Sub-23.

"El más esperado (el título con Chivas), el que más soñaba, levanté la Copa ya con 38 años, para mí fue impresionante, (me quedo) con el título de Chivas (sobre el de Londres 2012), ese título del oro me dio mucho gusto compartir con los chavos, sabía que tenían mucho talento y sonrisas para nuestro futbol, el oro para México es importante, pero en lo personal siempre quise ser campeón con Chivas, lo soñaba como un aficionado, no sé qué hubiera pasado si me retiraba del futbol y no hubiera pasado eso", confesó Salcido en una entrevista para TUDN.

Salcido aplazó su retiro para seguir con Almeyda

Por otro lado, el mundialista mexicano reveló que tras conseguir el título número 12 para Chivas tenía en mente retirarse, sin embargo quiso mantenerse dentro del plantel para jugar la Liga de Campeones de la Concacaf bajo las órdenes de Matías Almeyda, pero no contaba con su prematura salida a pesar de tener en sus manos el boleto al Mundial de Clubes.

"Le juré a mi señora que iba a hacer que Chivas me diera un contrato de un año, cuando pasó la Concachampions llegó como presidente Gabriel de Anda y él no sabía que me retiraba, subo a la oficina con él, y en ese momento él me ofrece un año, se me vino la película, le dije 'déjame lo pienso', firmo pensando que Matías seguía, en vacaciones Matías sale y pues ya está", abundó Salcido.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!