◉ Noticias de Chivas hoy 19 de abril: El Rebaño se enfrenta a Xolos; Matías Almeyda no llegará a Chivas; Vucetich reconoce gusto por Alexis Vega

El primer equipo de las Chivas de Guadalajara completó este lunes su preparación para su siguiente compromiso frente a los Xolozcuintles de Tijuana en el Estadio Akron por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2022. Rebaño Pasión te presenta las principales noticias de hoy, martes 19 de abril de 2022, referentes al club tapatío.

La nómina principal del Rebaño Sagrado volvió el domingo a la Perla Tapatía tras la victoria sabatina sobre Cruz Azul en el Estadio Azteca y ya tiene todo listo para el duelo de esta noche frente a los Xolos en el Gigante de Zapopan y que podrás disfrutar minuto a minuto a través de Rebaño Pasión.

Chivas recibe a Xolos esta noche

Guadalajara buscará seguir con la inercia positiva cuando este martes reciba en la cancha del Estadio Akron a Xolos de Tijuana, en otro duelo de vital importancia para seguir soñando con la Reclasificación. Si los rojiblancos se llevan el triunfo estarán de lleno en la pelea porque llegarían a 20 puntos, de lo contrario tendrían que esperar a las siguientes dos fechas para cumplir con el objetivo que podría ya no estar en sus manos.

Almeyda no llegará a Chivas

El técnico argentino Matías Almeyda no está en la lista de candidatos de la directiva rojiblanca para volver al banquillo en una segunda etapa, pues consideran que no ha tenido buenos resultados y esto le juega en contra, ya que en sus tres años con el San José Earthquakes de la MLS no pudo ser protagonista y se fue del Rebaño también con un año lleno de sinsabores, según reportó el comunicador Jesús Hernández.

En Monterrey ven con buenos ojos a Alexis Vega

El estratega de Rayados de Monterrey, Víctor Manuel Vucetich admitió que le gustaría contar con un futbolista como Alexis Vega en su plantilla, pues conoce de sobra sus condiciones: “Es un jugador manejable y sencillo. Sí, con la particularidad que tienen todos los jugadores. Todos quieren andar en el momento que sienten ellos. Se sienten reyes del mundo. Sabe que tiene condiciones muy buenas. Sabe que varios equipos lo van a pretender. Eso es evidente. Encaja muy bien con nosotros por su perfil que tiene”.

