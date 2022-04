La escuadra rojiblanca no ha logrado llegar a un acuerdo con una de sus máxima figuras, que además de Alexis Vega también tiene en mente salir.

El Club Guadalajara ha tenido muchos problemas con las negociaciones para renovar a sus principales figuras, ya que mientras Alexis Vega sigue sin plasmar su firma en el nuevo contrato como una de las prioridades de la directiva, hay otro elemento que está prácticamente borrado y que tampoco tiene la intención de aceptar las condiciones que le han ofrecido.

La situación cambió de un momento a otro para Raúl Gudiño, el arquero mexicano que fue titular con el Rebaño Sagrado, pero perdió su lugar bajo los tres postes con Miguel Jiménez y aunque en algún momento se aclaró que la decisión fue meramente deportiva tomada por el anterior entrenador, Marcelo Leaño, con Ricardo Cadena tampoco ha jugado.

En este sentido, en la columna Sancadilla del Grupo Reforma publicaron que el futuro de Gudiño está fuera de Chivas, pues no tiene la menor intención de ser suplente y tampoco firmar la extensión de su contrato porque no está de acuerdo con lo que le han ofrecido, por ello es un hecho que su salida de la institución está cantada para el Apertura 2022.

¿Por qué se va Raúl Gudiño de Chivas?

“Aún le queda historia a este torneo, pero una de las bajas cantadísima en las Chivas es la del portero Raúl Gudiño. De la elección de refuerzos y técnicos mejor ni hablamos, y la cuestión en turno es que el altísimo portero no dará su brazo a torcer para renovar porque simple y sencillamente no quiere calentar la banca. Justo cuando parecía que ahora sí se le iba a hacer con la titularidad, cargó con el muertito del mal arranque del torneo, aunado con la presión por la no renovación, pues ahí lo tienen de suplente”, fue parte de lo que publicó el misterioso personaje.

Con esto, Chivas también estaría a nada de perder a uno de sus activos más importantes, ya que con el tema de Alexis Vega no se ha avanzado y sigue con la idea de dejar la Perla Tapatía cuando concluya su contrato en diciembre del 2022, por lo cual se iría gratis a donde mejor le convenga, volteando su mirada en Rayados o Europa.

