El estratega argento es el sueño de los seguidores tapatíos, pero todo apunta a que no habrá negociación para que regrese en su segunda etapa.

Matías Almeyda no volverá a Chivas por estas razones: Se acabó el sueño

Aunque el deseo de todos los aficionados de las Chivas de Guadalajara es contar con el regreso de Matías Almeyda en su segunda etapa al frente del banquillo, las posibilidades se han cerrado de manera considerable para que esto se pueda dar y es que la directiva no lo tiene en mente como uno de sus candidatos, ni como una tercera o cuarta opción de cara al Torneo Apertura 2022.

Con la salida del “Pelado” de manera oficial el lunes pasado del San José Earthquakes de la MLS, aumentaron las expectativas para que en breve se hiciera el acercamiento por parte de la dirigencia del Rebaño Sagrado o al menos ese era el sueño de los seguidores, pero la realidad es muy distinta y todo apunta a que solo ha sido una idealismo sin fundamento porque los altos mandos no lo tienen en la baraja de posibilidades.

De acuerdo a reportes del periodista Jesús Hernández, la dirigencia de Chivas no tiene en mente a Almeyda debido a los malos resultados que ha tenido en los últimos cinco años, incluido el conjunto tapatío y los tres años que estuvo con el equipo californiano donde dejó una marca negativa de 33 victorias, 25 empates y 45 derrotas, un porcentaje por debajo del 50% de efectividad.

“No es considerado por la cúpula dirigencial que comanda Amaury, ni por el tema futbolístico que dirige Ricardo Peláez. Se dice que Almeyda tiene ofertas del futbol de Sudamérica, como la Selección de Chile, pero en Chivas descártenlo. No es opción, no es ni siquiera la copión C o D, tiene otras opciones. Está Lillini, pero está fuera del mercado, Lillini tiene compromiso con Pumas y Larcamón también se complica. El argumento es que le fue mal en los úlitmos cinco años y que tiene récord perdedor, es cierto, pero también la última época ganadora de Chivas fue con Matías Almeyda”, explicó el comunicador en W Deportes.

Matías Almeyda está abierto a escuchar ofertas

La semana anterior el “Pelado” ofreció una entrevista a David Faitelson donde aclaró que su futuro podría decidirse cuando él quesiera, pues dijo sostener una relación muy cercana con la dirigencia del San José Earthquakes, por lo cual un día después renunció y así concluyó su etapa de tres años con la escuadra californiana. Ahora su único objetivo es volver a los primeros planos del futbol continental y opciones no le van a faltar si es que Chivas no le lanza alguna propuesta lo antes posible.

