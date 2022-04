Ricardo Cadena, técnico de las Chivas de Guadalajara suma dos victorias en la misma cantidad de duelos al frente del banquillo, con lo cual tras vencer a Xolos de Tijuana logró el séptimo puesto en la tabla general con dos partidos más por delante en la fase regular del Torneo Clausura 2022.

Pero esto no le quita el sueño al timonel interino del Rebaño Sagrado, quien por el momento no se ha planteado la posibilidad de permanecer en la dirección técnica del cuadro rojiblanco en el Apertura 2022, por el contrario, su único objetivo es pensar en los Pumas de la UNAM el siguiente sábado en el compromiso por la Jornada 16.

“Hoy nos dimos cuenta que hay jugadores con talento y capacidad que vienen a aportar, el primer equipo los arropa porque sabe que pueden aportar y estamos muy felices. Lo otro (su continuidad como entrenador) no me mueve, no pienso en eso, estoy enfocado en Pumas y no me mueve para nada ahorita”, explicó Cadena en conferencia de prensa luego del encuentro la noche del martes.

Cadena resalta la mentalidad en Chivas

Por otro lado, el estratega mexicano le dio todo el crédito del triunfo sobre los fronterizos a sus jugadores, pues argumentó que han mostrado gran amor propio y mucho profesionalismo para defender con gallardía el escudo que representan: “La realidad es que el mérito es total de los jugadores”.

“Ellos han cerrado filas, se han apoyado, han estado trabajando los partidos con mucho orden. Han buscado salir de la situación donde nos encontrábamos, porque tienen amor propio, porque tienen vergüenza, son jugadores que quieren y aman a esta institución”, añadió el técnico rojiblanco que con una victoria más estaría amarrando un lugar dentro de la Reclasificación.

