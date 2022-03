El máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, Javier Hernández, decidió hablar sobre la ocasión en que en broma solicitó 5 millones de bits para regresar a Chivas, por lo que aclaró su situación en la MLS y cerró la puerta a un posible regreso al Guadalajara, al menos por ahora.

“Ya hablando en serio, saben lo que significa Chivas para mí, pero ahorita estoy feliz de la vida con la institución más grande de la MLS que lo es el LA Galaxy y la confianza que tiene en mí. Como siempre lo he dicho, no sé dónde, ni cómo, ni cuándo me voy a retirar todavía. Tengo contrato vigente con el LA Galaxy, estoy feliz y eternamente agradecido con esa institución y hacer lo mejor posible para poder ser campeones”, explicó en un mensaje de TikTok.

Chicharito reiteró su amor por el Guadalajara; sin embargo, despotricó contra los medios de comunicación que retomaron dicha nota en donde solicitaba 5 millones de bits para su Twitch para regresar a la Perla de Occidente, algo que hubiera costado casi millón y medio de pesos.

“El agradecimiento que tengo hacía las Chivas, ese club que me hizo como jugador y luego me dio la oportunidad de irme a Europa, no tiene ni palabras. Por lo que quiero dejar muy claro para que no estén mamando los medios de comunicación”, concluyó.

¿Cuándo acaba el contrato de Chicharito con el Galaxy?

El delantero mexicano arribó a la MLS para la campaña del 2020, firmando un contrato de tres años, es decir, su vínculo concluye en diciembre de este 2022 y posteriormente analizará opciones de extender un vínculo con los angelinos o de probar fortuna nuevamente en el mercado de fichajes.

