Ex campeón con Chivas en el Apertura 2006 reveló que no disfrutó su estadía en el Rebaño

El pasado es un estigma del que pocos futbolistas pueden salir bien librados por las críticas de la opinión pública, principalmente cuando el destino te lleva a defender los colores del máximo rival del club del que surgiste, tal y como le sucedió a Juan Pablo Rodríguez que pese a que debutó con Atlas logró levantar el trofeo de campeón con Chivas.

El ‘Chato’ recordó que pese a ser campeón en el Apertura 2006, único torneo en el que defendió el jersey rojiblanco, no lo pudo disfrutar por su pasado como canterano de los Zorros, por lo que prefirió abandonar el redil en cuanto se presentó la oferta de viajar a la Comarca Lagunera.

"No me fue del todo bien. Si bien quedé campeón, eso es algo bueno, un equipo sin ganar el título en nueve años y en seis meses en que estuve ahí, me tocó levantar el trofeo. Surgió la oportunidad de salir pronto, de salir a Santos y no lo dudé porque en Chivas no la estaba pasando bien como persona y tampoco estaba teniendo mucha participación", detalló a Marca Claro.

Rodríguez recordó que arribó al redil para reforzar al equipo en Liga y Copa Libertadores, pero la afición no le perdonó su pasado rojinegro, generando presión y peor aún, terminó sin tener regularidad.

"A Chivas llegué como refuerzo para participar en una Copa Libertadores, me invitó Chepo De la Torre. Creo que les gustó mi trabajo, a mí me llamó la atención ir a Chivas, no se puede dejar de reconocer que es un equipo grande, de arraigo, siempre como jugador se debe aspirar a estar en los grandes y no me fue nada bien. Al principio jugué, tuve participación, pero con la presión de la gente de Chivas que me recalcaba mi pasado rojinegro, que era del Atlas", concluyó.

