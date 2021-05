"Rebaño Mediocre": La prensa deportiva no tiene piedad después de la eliminación de Chivas en el repechaje

Lo que mal empieza... Si caer en la tentación de la frase hecha es justo decir que lo de Chivas fue una muerte anunciada. El conjunto del Rebaño se vio incapaz a lo largo de todo el Guardianes 2021 de hacer un papel destacable que espantara los fantasmas que lo han acechado a lo largo de todo el semestre.

La derrota de ayer fue la confirmación de un hecho evidente que algunos han tratado de tapar con 'trapitos' de agua tibia: Chivas necesita cambios. Quizás empezando desde el banquillo, ¿o desde la zona noble? pero sobretodo en el rectángulo de juego, donde muchos futbolistas han quedado a deber y les ha pesado la playera rojiblanca en este torneo.

4-2 fue el marcador de un partido en que el Rebaño empezó ganando casi desde el vestidor, pero que en un arrebato local durante 30' minutos en la segunda parte, sentencieron la eliminatoria y dejaron a Chivas sin torneo. La prensa deportiva no tuvo piedad con esta caída y reflejaron sus portadas una nueva eliminación de Chivas.

Portada diario Cancha (Cancha)

"Rebaño Mediocre", tituló con dureza el diario Cancha en su edición de este lunes. "Su torneo lo dice todo. Fue noveno y no va a la Liguilla", sentencian en su tapa. Otro que tampoco dejó pasar la caída de los rojiblancos fue el diario Récord, que utilizó un extraño juego de palabras con la imagen de Uriel Antuna. "Se Desbiela el Buscetich" (sic).

Portada de Récord (Récord)

"Humilladas", fue el título tajante del diario Esto en Línea, que complementa la información con una sinopsis de lo que fue el partido y el campeonato de las Chivas. El Universal Deportes en cambio, se centró en los duelos definidos por los cuartos de final, que tendrán los enfrentamientos entre Cruz Azul vs. Toluca; América vs. Pachuca; Puebla vs. Atlas; y Monterrey vs. Santos.

Portada del diario Esto (Esto en Línea)