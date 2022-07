El director técnico de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Cadena, compareció la noche del miércoles a la conferencia de prensa en el Estadio Akron tras el empate 0-0 con el club León, en un partido correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y se confesó con los principales representantes de los medios de comunicación locales al revelar que "no nos ha alcanzado como equipo, esa es la realidad".

El Rebaño Sagrado arrancó con todo el ánimo de atacar y sellar su primer triunfo del torneo en el Gigante de Zapopan, pero vieron como el árbitro central Jorge Antonio Pérez Durán y el VAR le anuló un golazo a Alexis Vega (26') y luego, otorgó un penal que Cristián Calderón pateó muy centrado, para que Rodolfo Cota despejara (45+4'). El juez principal recurrió nuevamente al video-arbitraje en la segunda parte, para expulsar con una tarjeta roja directa a Luis Olivas y condicionar el partido desde el minuto 64, para encaminar el empate.

Qué dijo Ricardo Cadena en la conferencia tras Chivas 0-0 León

El entrenador de las Chivas fue consultado sobre su análisis de este tercer empate en cuatro fechas del campeonato y sentenció que "te deja una sensación amarga, porque la intención siempre fue provocar el primer triunfo del equipo y tres puntos para la satisfacción de nuestra afición, nuestra gente, pero lamentablemente no ha sido posible".

Cadena, en cuanto a la actuación arbitral, agregó que "en el tema del VAR, particularmente, hay situaciones que no me quedan muy claras, de momento, no puedo observar y tenemos que aceptar dentro de un juego la decisión del árbitro que va, revisa y decide. Parte que no ha sido nada favorable a nosotros y por eso la sensación amarga, no poder conseguir los goles que el equipo ha necesitado en casa y que el VAR se ha encargado de anularlos".

Cadena estuvo en desacuerdo con las decisiones pero no pudo revisarlas

El estratega del Guadalajara advirtió que frente a León, "el equipo ha tenido la capacidad para generar situaciones, me tiene ocupado el buscar que haya efectividad, que se puedan convertir y concretar esas situaciones".

En cuanto al fallo del penal de Cristian Calderón y lo que platicó tras el partido, añadió que "de lo de Chicote, te puedo decir que solamente quien no se atreve a tomar una pelota o no está ahí para cobrar un penal, pues no erra. Entonces, de mi parte, fui a levantarle el ánimo, esa confianza, porque todavía habían 45 minutos en disputa por delante y al salir darle todo mi apoyo".

Cadena se refirió al fallo del penal de Cristian Calderón

Ricardo Cadena, luego de extender el pésimo inicio de torneo, reiteró que "asumo toda la responsabilidad. He buscado, he trabajado durante la semana, hemos hecho situaciones de juego donde tuvimos que modificar con algunas variantes tácticas, en defensa, no me he quedado de brazos cruzados, no ha alcanzado, esa es la realidad. No nos ha alcanzado como equipo, pero hemos estado trabajando para que se pueda convertir (goles). Estos últimos juegos en casa y el de la semana pasada de visita, hemos intentado, procurado y buscado por diferentes vías, no hemos estado finos frente al arco y es la parte que hoy nos ocupa y nos mantiene sin poder conseguir los resultados que queremos".

Cadena asumió su responsabilidad aunque el triunfo se escapó otro otros factores

El técnico del Rebaño insitió que "hacer con el jugador como que no pasada nada, no. Hay exigencia y mucha, ellos saben el compromiso, la responsabilidad y la exigencia de nuestra parte para los entrenamientos, partidos, los momentos del juego y es la parte que hoy está tocando sufrir, no poder convertir, pero la exigencia nuestra va a estar y en el caso del penal hoy le di mi apoyo total, pero no voy a dejar de exigir y de comprometer al jugador a que deba ser más efectivo frente a la portería".

Cadena, en cuanto al partido frente a la Juventus en Las Vegas, advirtió que "lo vamos a afrontar con total seriedad, compromiso y responsabilidad, porque finalmente queremos ganar, independientemente de saber que es un equipo de talla internacional muy importante buscar los elementos que hoy nos permita mover al equipo, viajaremos 26 jugadores y creo que hay opción y posibilidad de darle participación a muchos de los que no tuvieron acción hoy y ver a quienes alcanzo a recuperar para que tengan participación el viernes, con la idea de ganar el partido".

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!