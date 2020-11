Chivas: Así es el protocolo que deberán cumplir los aficionados en el Estadio Akron para el Clásico Nacional

Chivas de Guadalajara anunció el lunes a través de un comunicado oficial que participará en una prueba piloto para la reactivación de los eventos deportivos públicos en el estado de Jalisco y por tal motivo, contará este miércoles con unos 6.980 aficionados en las tribunas del Estadio Akron para recibir a su eterno rival: el club América, en el partido de ida de los Cuartos de Final del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX y que tendrá público presente después de ocho meses a puertas cerradas por la pandemia del coronavirus o Covid-19.

El propietario heredero del Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara, aseguró que cuidar de la salud es lo más importante y por ello, el acceso de aficionados a este emotivo y trascendental Clásico Nacional cumplirá con un estricto protocolo. El Gigante de Zapopan abrirá nuevamente sus puertas, pero al 15 % de su capacidad para recibir a las Águilas en una atípica edición del partido más esperado por la afición chivahermana.

Chivas, luego del anuncio del gobernador de Jalisco: Enrique Alfaro, sobre la vuelta de los aficionados a los estadios, emitió un comunicado oficial para dar a conocer el motivo de esta decisión y el estricto protocolo de regreso a las tribunas, por lo que refirió que "tal cual se anunció este lunes tanto el Club Guadalajara como el Club Charros de Jalisco, colaboraremos en la realización de una prueba piloto para la reactivación de los eventos deportivos públicos en el Área Metropolitana de Guadalajara". Argumentó que "dicho ejercicio consiste en poner a prueba los protocolos de sanidad y seguridad que en Chivas hemos trabajado desde hace varios meses. Estamos listos para asumir este reto y dar el primer paso para ayudar en la recuperación de la economía del estado mediante un regreso seguro de la afición a los estadios".

El Rebaño Sagrado cumplirá con todas las medidas necesarias para el ingreso, estadía y salida de los aficionados que asistan este miércoles al Estadio Akron, inclusive, se realizarán pruebas de detección de Covid-19, así lo informó el subdirector de operaciones del Guadalajara, José María Aldrete, en una entrevista con la cadena ESPN al asegurar que "estamos preparados. Tendremos una distancia de 1.5 metros entre cada persona, dos butacas ociosas y dos no. Las personas que compren boletos serán las que de preferencia vengan de una burbuja familiar". Añadió que "las pruebas para ver si alguna persona tiene Covid, las haremos para ver la situación y aislarlo para que no entre al estadio, esto lo absorveremos como club".

El integrante de la directiva rojiblanca aclaró que harán todo lo posible para que no existan acercamientos entre los aficionados, por lo que señaló que "estaremos activando varias puertas, distribuyendo los ingresos, lo haremos con toda la seguridad y el protocolo que hemos establecido para que no haya aglomeraciones que pongan en riesgo a la gente". Argumentó "no estaremos vendiendo alimentos, no habrá venta de alcohol y cuidaremos a grupos vulnerables, además del uso obligatorio del cubrebocas, los aficionados que no cumplan serán desalojados e incluso vetados".