Chivas: Fernando Beltrán sueña con jugar en Europa

Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, confesó este miércoles en una emotiva entrevista sus metas y objetivos trazados para el próximo año en la víspera de las Fiestas de Navidad, entre los que resaltó la posibilidad de cumplir su sueño de jugar en Europa y además hizo un recuento de este muy acontecido 2020 en el que logró consolidarse como una pieza de valor en la plantilla principal rojiblanca, con miras al Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX, que comienza el próximo viernes 8 de enero con el partido inaugural frente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

El primer equipo del Club Deportivo Guadalajara llegó el 17 de diciembre a la exclusiva zona turística de Playa del Carmen, para iniciar un día más tarde los trabajos de preparación y que culminaron este miércoles, cuando tienen programado el regreso a la Perla Tapatía, para romper filas y festejar la Navidad junto a sus familias. Por lo que volverán al trabajo el sábado 26 de diciembre en Verde Valle, para cumplir la parte final de la preparación al Guad1anes 2021, que incluirá un partido amistoso frente al Atlético de San Luis, el martes 29 de diciembre.

El "Nene" Beltrán, como se le conoce en el entorno de la cantera rojiblanca al habilidoso volante mixto, durante una extensa entrevista con Alejandro Alfaro publicada en el diario Esto, se ganó este año -tras sus destacadas actuaciones en el campo- una merecida renovación y mejora salarial en su contrato con Chivas, lo que reconoció "me vino muy bien, porque se venía platicando eso con Ricardo (Peláez) y con Amaury (Vergara). Estaba complicado por el tema de la pandemia, pero siempre tuvieron la disposición de hablar y mejorar ese contrato, lo que al final gracias a Dios se dio. Estoy contento, porque reconocen el trabajo que he hecho y eso es importante para el jugador y lo hace sentir bien". Por lo que añadió que "ellos (directivos) me han arropado, me han hecho sentir bien, me han hecho parte importante del equipo. Eso me deja tranquilo y como jugador me motiva a seguir trabajando y siendo ese tipo de jugador. Estoy tranquilo, contento de estar aquí y trabajaré para conseguir lo que quiero aquí".

:bandera_mc::cámara_de_cine: Así fue el Camino del Rebaño en el #Guard1anes2020 :círculo_rojo::círculo_blanco:️:círculo_azul_grande: :cabra: pic.twitter.com/gVjVjPVsrg — CHIVAS (@Chivas) December 10, 2020

El polivalente mediocampista de las Chivas, con sus metas muy bien establecidas, también se deja guiar por la experiencia de los veteranos del plantel y afirmó que "ellos siempre nos ayudan mucho a nosotros como jóvenes, nos hablan mucho. (Jesús) Molina, el mismo (Hiram) Mier, Oribe (Peralta), el Cone (Isaác Brizuela), que aunque no parezca, tiene mucha experiencia, eso nos ha ayudado muchísimo a nosotros, nos pone a trabajar. En el caso de Peralta, es un tipo que siempre trabaja y nos quiere poner el ejemplo. Es importante seguir sus pasos, porque la gente de experiencia que está acá, en donde ha estado ha sido campeón. Si seguimos con el trabajo y las cosas que ellos hacen nos va a ir mejor".

Beltrán, entre sus deseos y sueños a mediano o largo plazo, enfatizó en seguir siendo parte de los llamados a la selección mexicana y reveló, su anhelo de emigrar al viejo continente, aunque sabe que la única forma de conseguirlo es con trabajo y resultados exitosos con las Chivas, por lo que aseguró que "obviamente me veo en selección mayor, pero creo que si estoy bien en el equipo y todo va bien, esa parte va a llegar sola, eso pasa cuando uno hace las cosas bien. Estoy tranquilo con eso, también con el sueño de ir a Europa y jugar allá, sé que la oportunidad va a llegar si uno trabaja y está enfocado en lo que quiere. Tengo esos sueños, pero voy tranquilo, no hay prisa por ir allá".

������ Un 'Nene' dando todo en la Pretemporada. pic.twitter.com/sKIn3ad7Vc — CHIVAS (@Chivas) December 20, 2020