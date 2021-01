Jesús Molina contó que sueña con retirarse siendo campeón en Chivas

Jesus Molina, capitán de las Chivas de Guadalajara, es uno de los grandes referentes del plantel conducido por Víctor Manuel Vucetich. Sin embargo, a sus 32 años, y con un año de contrato en el Rebaño Sagrado, que seguramente buscará renovarle, el jugador sueña con retirarse en Guadalajara con un título, algo que aún no pudo conseguir.

El Deportivo Guadalajara viene de igualar 1-1 en el debut en el Torneo Guard1anes Clausura 2021 ante Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc. Los tantos del encuentro fueron de Miguel Ponce, para Chivas, y Santiago Ormeño, para la Franja. Es por este resultado, no del todo positivo, que el primer encuentro en el Estadio Akron, a disputar ante Toluca este próximo sábado, será más que importante para que los de Víctor Manuel Vucetich puedan levantar cabeza y no perder pisada en la lucha por estar nuevamente en la Liguilla y pelear por la Liga MX.





¡No solo queremos pelear!



¡¡¡QUEREMOS SER CAMPEONES!!! ������https://t.co/xNsHXj7YXE — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) January 14, 2021

"Tengo un año de contrato, es prácticamente todo este 2021, sé que esto es de resultados, mucho de la estadística de como te desenvuelves, pero me encantaría en algún momento pensar en una renovación. Voy de día a día, disfruto así, disfruto del momento y si me toca seguir, me encantaría pensar en retirarme acá", sostuvo.

Además, se lamentó por no haber podido salir campeón con el equipo, algo que le gustaría antes de darle un punto final a su carrera. "Me he quedado con esa espinita clavada que no he podido salir campeón acá, quiero quedar en la historia de Chivas, dejar huella, no quiero estar de paso", concluyó el jugador en la entrevista con TUDN.