Chivas: La condición de Oribe Peralta y cuenta pendiente en Guadalajara para retirarse de la Liga MX

Oribe Peralta, delantero de las Chivas de Guadalajara, desclasificó sus deseos y metas más personales para este 2021 y los reveló uno a uno, entre los que confesó que el principal es ser campeón con los rojiblancos antes que termine su vínculo contractual a finales de este año y poder retirarse con esa cuenta saldada y condición cumplida, además, reconoció que no le frustra en nada el hecho de no haber podido ganar un título de goleo en la Liga MX.

Los integrantes del primer equipo del Club Deportivo Guadalajara continuaron este martes con su preparación en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, con miras a su próximo partido: el sábado frente a Toluca en el Estadio Akron y por tal motivo, vivieron una especial sesión de entrenamientos en el marco del cumpleaños número 37 del veterano atacante del Rebaño Sagrado, quien previamente compartió una entrevista en exclusiva con la cadena TUDN.

El "Cepillo" Peralta, como se le conoce en el entorno del futbol mexicano al experimentado goleador, reconoció en la entrevista con el periodista Erick López que "tengo un año de contrato todavía, terminaría en diciembre de 2021 y creo que es tiempo suficiente y confío que así será para irme campeón. Mucha salud, estar bien físicamente para poder desempeñar las cosas de la mejor forma y después que el equipo alcance las instancias del torneo pasado para buscar el título".

El veterano delantero de Chivas se refirió al hecho de no poder ser campeón de goleo en la Liga MX y señaló que "fíjate que nunca me frustré por no conseguirlo, para mí siempre fue muchísimo más los logros en equipo que un campeonato de goleo. Sé que el delantero vive de goles, pero también recuerdo mucho algo que me dijo mi papá, que el mejor jugador de un equipo era el que siempre daba lo mejor para un equipo y eso es mucho muy valioso para mí, porque el futbol es un juego de conjunto y dependes de todos los jugadores que están en el plantel para hacer un equipo exitoso".

Peralta reconoció que "obviamente, que como individuo tienes metas personales, pero las mías siempre fueron en colectivo y ahora a esta edad, me doy cuenta que el mundo es así. Si tu vas por ahí queriendo alcanzar las metas solo, no es tan probable que lo consigas, las metas se consiguen estando rodeado de personas y con la ayuda de ellos". Por lo que añadió que "para mí siempre lo más importante es que el equipo ganara, me iba más enojado si metía gol y el equipo no ganaba, que si no metía gol y el equipo ganaba. Ese siempre fue mi pensar, porque he creído siempre que si le va bien a los demás, estando en mi alrededor, me iba bien a mí" y argumentó que "esa es mi forma de vivir, de hacerlo en el día a día, de ayudar a los que puedo ayudar y de alguna forma, ese bien que realizo me llega a mí".