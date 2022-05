La historia del futbol mexicano no puede ser entendida de otra forma que no sea a través de la historia del Club Deportivo Guadalajara. El conjunto rojiblanco se ha convertido en el equipo más importante del balompié nacional no solo por su inmensa afición, sino por su extenso palmarés que presume.

Chivas dominó a placer el balompié mexicano, ya que aunque en un principio se le denominó el Ya merito debido a que siempre se quedaba al margen de los títulos, la historia comenzó a cambiar y se gestó el nacimiento del equipo más importante: el Campeonísimo, el cual dominó por casi década y media.

Los malos resultados obtenidos en los últimos años han provocado que los tapatíos se rezaguen en su cosecha de títulos; sin embargo, se mantienen como el club más popular y el segundo más ganador en la historia con una vitrina llena de trofeos que lo mantienen en la contienda por ser el equipo más grande de todo el país.

Liga Mx (12)

Desde el surgimiento de la época profesional en 1943, la escuadra rojiblanca se consagró como uno de los equipos más importantes de México y el continente con las 12 estrellas que presume, en donde el más reciente hasta el día de hoy es el del Clausura 2017 de la mano de Matías Almeyda.

Copa Mx (4)

Una de las competencias que más se le ha complicado al Rebaño en su historia es el torneo de Copa, aunque eso no ha impedido que cuente en sus vitrinas con varias de ellas, ya que la ha ganado en cuatro ocasiones, dos en la época del Campeonísimo y un par en la década pasada.

Campeón de Campeones (7)

El Guadalajara es el máximo ganador de este trofeo en la historia del balompié nacional con siete, todos obtenidos en la época de más gloria del club de mediados del siglo XX. El más reciente fue en 1970, en donde no fue necesario disputarlo debido a que ganó la Liga y la Copa, obteniendo el cetro de manera automática.

JAM MEDIA

Supercopa Mx (1)

En la única ocasión en que el Rebaño disputó esta competencia, los rojiblancos se proclamaron campeones en la edición 2015-16 tras vencer a Veracruz, sumando dicho título a su inmenso palmarés.

Liga de Campeones de Concacaf (2)

El Guadalajara ha sufrido en esta competencia, ya que históricamente es una de las que más se le han negado a los tapatíos, ya que solamente lo han conquistado en dos ocasiones, la primera en 1962 y la más reciente en 2018 de la mano del Pelado Almeyda.

Desglose completo de títulos del Rebaño

Títulos de Liga: Temporada 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70, 1986-87, Verano 1997, Apertura 2006 y Clausura 2017.

Títulos de Copa: Temporada 1962-63, 1969-70, Apertura 2015 y Clausura 2017.

Títulos de Campeón de Campeones: 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1963-64, 1964-65 y 1969-70

Títulos de Supercopa Mx: 2015-2016

Títulos de Copa de Campeones de Concacaf: 1962 y 2018

