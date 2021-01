Chivas: Raúl Gudiño espera mantener el nivel para volver a la convocatoria de la Selección de México

Raúl Gudiño, portero de las Chivas de Guadalajara, aseguró este lunes que su aspiración de seguir luciendo con actuaciones notables en el arco rojiblanco le permitan regresar pronto a las convocatorias de la selección mexicana, para pelear así un puesto en el Tri y también aprovechó para dejarle un recadito al ahora suplente José Antonio "Toño" Rodríguez en la competencia por la titularidad al señalar que "el puesto se gana con buenas actuaciones".

El plantel principal del Club Deportivo Guadalajara regresó este lunes a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle para iniciar la preparación de su próxima presentación: el sábado frente a Toluca y que significará su debut como anfitrión en el Estadio Akron. Por tal motivo, la sesión matutina de entrenamiento contó con la transmisión especial de Chivas TV, para reemplazar las tradicionales visitas de los chivahermanos a la casa club ante la actual pandemia del coronavirus o Covid-19.

El espigado arquero canterano de las Chivas, luego del empate en Puebla, afirmó que "a final de cuentas no es cómo empieza, sino cómo termina. Uno debe enfocarse en eso, ir siempre adelante, subir escalones. Es un primer partido, se sumó un punto muy importante y quedan partidos por delante". Por lo que argumentó que "queremos estar dentro de los primeros cuatro y pelear por el título. La afición no tiene memoria y es bueno, porque así no caes en la conformidad de decir ya llegué el torneo pasado y listo, eso nos obliga a seguir buscando. Cada vez te das cuenta que hay que vivir del presente y enfrente tenemos un gran torneo, no veo por qué no aspirar a cosas grandes, aparte es Chivas y siempre hay que aspirar al título".

Siguiente objetivo = Toluca

�� Estadio Akron pic.twitter.com/gs9VfNJ7JZ — CHIVAS (@Chivas) January 10, 2021

Gudiño aseguró que entre sus objetivos siempre estará volver al Tri y señaló que "esa es la idea, trabajar, estar a tope, a una gran nivel para ser considerado en la selección. Siempre quieres representar a tu país, estar ahí en las convocatorias. Entonces, debo estar enfocado en eso, seguir manteniendo (el nivel), seguir trabajando, seguir la consolidación y debo estar sobre esa línea y a final de cuentas, después el llamado se dará, pero uno tiene que demostrarlo en los entrenamientos y en los partidos también".

El portero titular de las Chivas afirmó que este "es el momento de darle para adelante, de ser algo indiferente y a final de cuentas, la enseñanza (en su competencia por la titularidad) fue no bajar los brazos, seguir luchando, trabajando, porque no sabes cuando puede llegar una oportunidad y ahora que estamos aquí, toca demostrar que el puesto se gana con buenas actuaciones. El profe (Vucetich) siempre lo ha dicho, el puesto de titular se gana en los entrenamientos. Seguir demostrando que uno quiere estar en ese once titular y estando siempre a tope".