Los integrantes del plantel principal de las Chivas de Guadalajara recibieron este jueves todo el cariño de su afición con la esperada visita dispensada al abrir las puertas de Verde Valle tras la sesión de entrenamiento, para compartir una improvisada serenata vespertina que se había advertido cancelada, previo al partido del sábado frente al América en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2023 y la edición 185 del Clásico Nacional en la Liga MX.

La nómina estelar del Rebaño Sagrado, comandada por el cuerpo técnico de Veljko Paunovic, ha trabajado esta semana en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para afinar todos los detalles de su convocatoria final para el encuentro más esperado del calendario regular frente a las Águilas, cuya delegación aterrizó el miércoles en la Perla de Occidente para afrontar una inédita concentración tres días antes del encuentro, en los que cumplirán con un muy especial día de medios, este jueves y el viernes será la conferencia de prensa con los entrenadores.

Chivas, bajo el mando de Paunovic, colecciona 21 puntos en las 11 fechas ya disputadas del calendario regular del torneo, tras la caída 1-0 ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc y que los mantuvo en el cuarto lugar de la tabla general de posiciones, con la misma cantidad de unidades que Tigres UANL y el escolta Toluca (21), todos detrás del líder Rayados de Monterrey (28). América, por su parte, llega a este compromiso tras imponerse 0-2 en su visita al Volcán y que los colocó al acecho de su eterno rival, con 20 puntos.

Paunovic y su cuerpo técnico extendió la invitación a los principales grupos de animación de las Chivas para una visita improvisada este jueves a las instalaciones de Verde Valle, luego que las barras adelantaran que no se celebraría la tradicional serenata, porque el equipo no concentraría en el hotel hasta la mañana del sábado. La respuesta fue masiva y así se vivió esta particular convivencia del plantel rojiblanco con la afición chivahermana, con la presencia además de Rebaño Pasión:

