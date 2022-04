La directiva de las Chivas de Guadalajara no ha tomado las mejores decisiones en esta nueva era de Amaury Vergara y especialmente, las últimas veces que dejaron en el cargo a técnicos que llegaron como interinos, las cosas no salieron bien, pero probablemente con Ricardo Cadena -en esta ocasión- pudiera diferente.

Amaury Vergara heredó el consorcio Chivas-Omnilife en noviembre de 2019 tras la irreparable pérdida de su padre y propietario del Club Guadalajara, con Luis Fernando Tena como técnico interino tras el despedido de Tomás Boy, que también había llegado de emergencia al banquillo tapatío tras la salida del paraguayo José Saturnino Cardozo, por lo que mantener a Tena y luego a Marcelo Michel Leaño al frente del primer equipo han sido pecados suyos.

La aparición de Cadena, quien le cambió la cara al Rebaño Sagrado al encadenar tres victorias desde que se fue Leaño, inspira algo diferente en el mundo Chivas y es que su palmarés de ex defensor rojiblanco y campeón con la Sub-17 en Fuerzas Básicas (Apertura 2019) lo hacen un conocido agradable para la afición. Eso y el ascenso meteórico del equipo con los triunfos sobre Cruz Azul, Tijuana y Pumas en solo una semana, parece ser argumento suficiente.

La imagen que dejaron los emergentes que se quedaron previamente a Cadena no es muy buena: Boy (4), Tena y Leaño (8) se combinaron para 20 partidos de interinato y coleccionaron solo una clasificación a la Fiesta Grande: fue al repechaje del pasado Apertura 2021, por lo que el canterano de las Chivas requeriría de avanzar al menos hasta los Cuartos de Final para superar a todos sus antecesores, a los que en efectividad ganadora -obviamente- apabulla.

Cadena, pese a todo ello, se mantiene humilde y centrado en ayudar a sus Chivas, tras señalar en el programa Marca Claro que "voy paso a paso, yo me veo en el próximo compromiso y con el favor de Dios en la siguiente fase, después es algo que no está en mis manos, no me corresponde". Añadió que "yo estoy feliz, claro que me gustaría (quedarme en el cargo), porque soy de la institución, soy un tipo que vive de futbol, que está agradecido con esta institución que me vio nacer y crecer".

Con el repunte concretado tras el cambio de técnico, Chivas pasó de ser el 14to de 18 equipos en la Liga MX al séptimo en la tabla y con un boleto asegurado a la Liguilla, por lo que, en la última fecha, solo buscará mejorar su posición en la clasificación para asegurarse la localía en el duelo de repechaje a los Cuartos de Final del Clausura 2022.

