La plantilla principal de las Chivas de Guadalajara comenzó a sufrir bajas anunciadas en una limpia de la nómina tras la eliminación en el repechaje de la Liga MX Apertura 2022 y este miércoles se confirmó la salida del defensor Miguel Ángel Ponce, quien acompañará al volante Jesús Molina, que había adelantado su despedida de la institución rojiblanca en una emotiva publicación en su cuenta personal en redes sociales.

Chivas se despidió la tarde del domingo al caer en otra emotiva tanda de penales 5-4 (1-1) ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc por la reclasificación a la Liguilla del Apertura 2022, para cerrar su participación con una racha de cuatro salidas sin poder ganar tras las derrotas sucesivas ante Tigres (1-4), América (2-1) y Cruz Azul (2-1) a la que se sumó la eliminación en el repechaje ante La Franja y que emuló el descenlace de su duelo en el Apertura 2021 en ese mismo escenario.

Molina y Ponce, de acuerdo a la confirmación que publicó este miércoles las Chivas, son los primeros jugadores que se despiden tras el Torneo Apertura 2022 en la Liga MX y que seguirá en los próximos días con el anuncio de otros movimientos en el primer equipo, que debería incluir al entrenador Ricardo Cadena y su cuerpo técnico. Todo esto, después de la salida el martes del director deportivo Ricardo Peláez, durante una conferencia en el Estadio Akron.

Molina se adelantó al anuncio institucional del Guadalajara y se despidió en sus redes sociales al referir sus: "Gracias Chivas y a todos los cuerpos técnicos por la confianza y por hacerme sentir como en casa, si bien no se cumplieron los objetivos como equipo, me quedo con todo el aprendizaje y momentos vividos. Si, fueron momentos difíciles deportivamente hablando, pero que sin duda me ayudaron a crecer en todos los sentidos". Agregó que "por último agradecer a toda la afición por su apoyo incondicional, por estar en las buenas y en las malas, por sus buenos deseos y vibras en este largo periodo de recuperación de mi lesión, me hubiera encantado despedirme jugando un último partido en nuestro estadio, pero sobre todo soñaba con festejar juntos un campeonato".

Miguel Ángel Ponce, lateral izquierdo canterano de las Chivas, se convirtió este miércoles en la segunda baja de una lista que alcanzará la media docena. El defensor había salido a préstamo a clubes como Toluca y Necaxa en el pasado y ahora se marcha de forma definitiva del redil. Guadalajara confirmó en un comunicado que Molina y Ponce, "culminaron su vínculo con la institución y se determinó dejarlos libres para que puedan negociar con otros clubes".

