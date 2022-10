Un reporte de prensa desde las inmediaciones del Estadio Akron advirtió este martes que tras la concretada salida de Ricardo Peláez de la dirección deportiva de las Chivas de Guadalajara se generará ahora una "limpia" en la nómina del primer equipo y que alcanzaría casi a una decena de jugadores que abandonarán el equipo en el mercado de pases para el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El primer equipo del Rebaño Sagrado rompió filas el lunes 10 de octubre en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para cumplir con tres semanas de vacaciones antes de reportar de vuelta el lunes 31 de octubre para someterse a las valoraciones médicas y físicas de rigor, para arrancar una pretemporada que llevará a los tapatíos a una gira de dos partidos por España, a celebrarse el 9 y 11 de diciembre.

Chivas se despidió la tarde del domingo al caer en otra emotiva tanda de penales 5-4 (1-1) ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc por la reclasificación a la Liguilla del Apertura 2022, para cerrar su participación con una racha de cuatro salidas sin poder ganar tras las derrotas sucesivas ante Tigres (1-4), América (2-1) y Cruz Azul (2-1) a la que se sumó la eliminación en el repechaje ante La Franja y que emuló el descenlace de su duelo en el Apertura 2021 en ese mismo escenario e instancia.

El reporte del periodista José María Garrido que irrumpió el episodio del martes del programa Marca Claro en MVS Radio adelantó la salida del director deportivo y señaló que "todo parte de la estructura: tomar la decisión, lo que ya comentamos, si sigue o no Ricardo Peláez es la piedra angular de todo este proyecto. Si no sigue Peláez, habrá que ver cuál es la perspectiva y cuál es la opinión también del presidente del equipo: Amaury Vergara, sobre el trabajo de Ricardo Cadena, el cual no ha sido del todo regular". Por lo que su análisis advierte también el próximo final del ciclo del entrenador en el banquillo rojiblanco.

Peláez se despidió este martes en el Estadio Akron (Chivas TV)

Garrido, tras su acertado reporte de la salida del director deportivo, prosiguió y alertó al plantel, luego de señalar que "en cuanto al grupo de jugadores, la perspectiva sigue siendo la misma: la intención es desprenderse de aquellos jugadores con contratos elevados y cuya participación sea baja o nula en la actualidad. De esos jugadores hay un buen número y con nombres propios. el caso de Antonio Briseño, Hiram Mier, Jesús Molina, Ángel Zaldívar, Miguel Ponce y una lista de jugadores que tienen un sueldo importante en el club, pero que hoy por hoy han dejado de ser titulares y nisiquiera algunos son tomados en cuenta por ir hasta a la banca". A esos cinco, los pudiera acompañar Jesús Sánchez, mientras que otros como Paolo Yrizar termina su cesión y no se ejercerá la opción de compra, caso contrario Ronaldo Cisneros, quien se mantendría en Atlanta a título definitivo. Alan Eduardo Torres, por su parte, es pretendido por Víctor Manuel Vucetich en Monterrey. Pudieran ser hasta nueve bajas en total.

