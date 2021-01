Alejandro Mayorga contó que “quiere salir campeón” con las Chivas de Guadalajara

Alejandro Mayorga una de las incorporaciones de las Chivas de Guadalajara en este mercado de pases, regresando de su préstamo en Pumas UNAM, donde fue subcampeón del futbol mexicano, habló en Chivas TV, donde se refirió a su retorno a la institución tapatía y contó que sueña con levantar la Liga MX con el Rebaño Sagrado.

Chivas de Guadalajara afronta la última recta de la preparación de cara al Torneo Guard1anes Clausura 2021. Este miércoles, el Rebaño Sagrado tuvo una nueva jornada de trabajos en Verde Valle, vislumbrando lo que será el debut de este viernes ante Puebla, por la Jornada 1. Dicho encuentro, contará con transmisión de televisión en vivo a cargo de TV Azteca y en Rebaño Pasión te traeremos la transmisión online de manera gratuita a través de nuestro portal.

Las principales declaraciones de Alejandro Mayorga:

Sobre su retorno a las Chivas de Guadalajara y su presente personal: "Estoy muy feliz de haber regresado a esta institución, que es mi casa. Llevo muchos años perteneciendo a este club. Luego de estar a préstamo me toca volver al lugar que me vió nacer y crecer. Fue muy agradable volverle a ver la cara a muchos compañeros. La verdad que hay un excelente grupo, me adapté muy rápido. Hay muchos jóvenes, con muchos talentos. Por algo Chivas creció mucho a nivel selección en los últimos años."

Respecto a Víctor Manuel Vucetich: "Ya he tenido oportunidad de platicar con Víctor Manuel Vucetich. Antes de mi llegada tuvimos una conversación donde hablamos de que le gusta mis características y me contó qué pretende de mí, cuáles son los movimientos o las posiciones que busca conmigo en el campo de juego y más o menos el funcionamiento que el equipo tenga. Es un gran entrenador, con una gran trayectoria"

Sus expectativas en este Guard1anes Clausura 2021: "Mi objetivo es seguir como titular, como lo hice en todo el 2020. Seguir creciendo y poder ayudar a que Chivas califique entre los mejores cuatro de la Liga MX. Quiero ser campeón en esta institución."