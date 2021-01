Jesús Sánchez resaltó la pretemporada y sostuvo que Chivas está "entre los cuatro mejores planteles" de la Liga MX

Chivas de Guadalajara afronta la última recta de la preparación de cara al Torneo Guard1anes Clausura 2021. Este lunes, luego de retornar a los entrenamientos tras el inicio de este nuevo año el pasado sábado, los comandados por Víctor Manuel Vucetich iniciaron lo que será la última semana, aunque no completa, de pretemporada, vislumbrando lo que será el debut de este viernes ante Puebla, por la Jornada 1.

En este sentido, este lunes Jesús Sánchez brindó una conferencia de prensa, la primera de un jugador o integrante del primer equipo del Rebaño Sagrado en este 2021 que acaba de iniciar, donde palpitó lo que se viene: el inicio de un nuevo año y un nuevo campeonato donde la ilusión de luchar por la Liga MX está más que intacta.

Las principales declaraciones de Jesús Sánchez:

Sobre la preparación y las expectativas del Guard1anes 2021: "Creo que hicimos una gran preparación. Sabemos que se tienen objetivos claros para este torneo, tenemos que superar lo que hicimos el campeonato pasado, entonces la preparación ha sido a full. Buscamos tener como equipo un mejor funcionamiento, nos hemos acoplado bien a lo que nos pide el profe Vucetich y tenemos que ser un equipo ofensivo. Lo importante es cumplir las expectativas que tenemos y que tienen los aficionados para con nosotros."

Cómo llega el equipo tras los pocos encuentros amistosos en esta pretemporada en comparación a otras instituciones: "Para mí no es inconveniente, no debe ser excusa. No perdimos tanto ritmo, solamente descansamos una semana, y el equipo se preparó bien. Estamos listos para lo que se viene, para el encuentro del viernes ante Puebla e iniciar el torneo de la mejor manera."

Analizando el nivel de Puebla, el próximo rival: "Sabemos que ellos se tratan de hacer fuertes en su cancha. Si bien no nos preocupamos tanto por eso, y nos preocupamos más por nuestra preparación y nuestro rendimiento, sabemos que son un equipo duro. Tenemos que esperar al mejor Puebla, si no lo hacemos así podemos llevarnos una sorpresa y eso es algo que no queremos, menos en el inicio del campeonato."

Respecto a la falta de refuerzos y la competitividad de la plantilla: "Claro que tenemos como para competir, lo demostramos en el torneo pasado. Las incorporaciones de Mayorga y Huerta nos vuelven un plantel más completo. Tenemos que tener presentes, sí, todo lo que puede pasar durante el campeonato. Pero tenemos un plantel bien armado. Hoy estamos entre los cuatro mejores planteles de la Liga MX y eso tenemos que demostrarlo en la cancha."

Sobre Víctor Manuel Vucetich y su presente en el Rebaño Sagrado: "Creemos que es un entrenador muy capaz y que puede generar un proyecto a largo plazo en Chivas. Nosotros tenemos que respaldarlo con resultados. Pero lo veo muchos años en Guadalajara."

Respecto al desarrollo de las Fuerzas Básicas: "Creo que el trabajo que se ha hecho en las inferiores en los últimos años ha sido muy bueno. La adaptación de quienes han trabajado con nosotros ha sido excelente, ha servido mucho este tiempo. Y esperamos ver cada vez más jugadores de la cantera en estos próximos meses porque nos sirve y mucho, y le sirve al club por supuesto."