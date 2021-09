Apatía e irregularidad, los males que tienen a Chivas a la deriva

Lo que parecía la luz al final del túnel por lo mostrado ante América en el Clásico Nacional, se vio opacado de manera inmediata con el segundo tiempo que las Chivas de Guadalajara mostraron ante Querétaro, donde quedaron a deber frente al último lugar de la tabla general en el Torneo Grita México Apertura 2021 y ahora todo apunta a que la agonía simplemente se está extendiendo, sin que se le pueda echar la culpa a Víctor Manuel Vucetich y la peor noticia es que tienen en puerta el Clásico Tapatío frente al Atlas.

El discurso con el llegó Marcelo Michel Leaño para asumir las riendas del Rebaño Sagrado parecía convencer a los jugadores de que el futbol es un “estado ánimo”, según palabras del joven timonel de 34 años, pero contra a los Gallos Blancos los jugadores salieron al segundo lapso con ganas de mostrar la mínima parte de lo que hicieron contra el acérrimo rival el sábado, terminando con la racha de cinco partidos sin derrota.

Modificación en el 11 titular

Contra las Águilas, Leaño mandó a la cancha a Hiram Mier y Luis Olivas como defensas centrales, Miguel Ponce e Isaac Brizuela como laterales, peor ante los queretanos hizo tres cambios, y solo quedó Olivas como titular, una decisión que al final les costó el gol de Jonathan dos Santos con el cual se llevaron el descalabro.

Actitud de los jugadores

Muchos aficionados, periodistas y comunicadores asumen que la falta de actitud de algunos elementos es parte fundamental de estos minifracasos que acumula Guadalajara a lo largo de cada torneo. Pues es incomprensible que de un partido a otro el funcionamiento colectivo e individual cambie de manera radical. Ante América Alexis Vega fue imparable, dinámico, con disparo de media distancia, pero contra los Gallos Blancos estuvo lejos de ser el mismo jugador que tres días antes estuvo muy cerca de marcarle al superlíder, aunque cabe señalar que el Gru siempre se muestra participativo. Uriel Antuna es otro de los jugadores más criticados por los chivahermanos, pues lo consideran apático y salvo la velocidad que siempre presume, profundiza muy poco. Estuvo cerca de marcarle a Querétaro, pero falló.

Cambios desesperados

Cuando parecía que Guadalajara más y mejor se acercaba al arco de los locales, Leaño mandó a la cancha tres cambios que solo sirvieron para disminuir la intensidad y el volumen de juego ofensivo, pues tanto Carlos Cisneros, como César Huerta y Miguel Ponce poco pudieron hacer al ataque. En redes sociales arremetieron contra estas modificaciones que le restaron peligrosidad a la ofensiva y de nada sirvieron.

Discurso fácil de olvidar

Cuando Leaño habló posterior al Clásico Nacional afirmó que su principal objetivo era que la los seguidores se sintieran orgullosos de ver jugar a Chivas, pero esto quedó de lado en cuestión de tres días, pues contra Gallos el rendimiento estuvo muy lejos de las expectativas. El estratega también indicó que ir al ataque era el principal objetivo, pero esto nuevamente no coincide con la realidad, pues aunque Guadalajara tuvo 16 disparos al arco por 10 de los queretanos, estos tampoco fueron tan claros y la posesión del balón no es un indicador para considerar que el juego ofensivo de los rojiblancos fue efectivo, debido a que se fueron en blanco por segundo partido consecutivo con el flamante técnico y sexto encuentro en la campaña.

¿Urge o no urge nuevo DT?

Cuando salió Vucetich, el director deportivo Ricardo Peláez aseguró que no tenían prisa por elegir al nuevo técnico, ya que quería a alguien joven y no precisamente con muchos títulos a cuestas. Con el paso de los días la credibilidad en Leaño creció a tal grado de que las versiones apuntan a que su continuidad está asegurada por decisión del dueño Amaury Vergara, pero a juzgar por lo visto contra Querétaro ¿urge o no urge un nuevo técnico? Esa respuesta solo vive en la mente del dueño.