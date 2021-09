De los tres candidatos de Chivas para DT ya solo queda uno disponible

La imagen que dejó Chivas de Guadalajara en el Clásico Nacional calmó las aguas en la directiva comandada por Amaury Vergara y Ricardo Peláez, pues ahora ya no hay tanta prisa por encontrar al nuevo estratega, sin embargo los candidatos han empezado a bajarse del barco, pues Diego Alonso ya está descartado y Jaime Lozano no parece muy interesado, mientras se encuentra de vacaciones por España.

En este sentido, solamente le queda uno de sus candidatos al director deportivo, Ricardo Peláez Linares, ya que su deseo es que Antonio Mohamed asuma las riendas del Rebaño Sagrado tarde o temprano, pues el estratega uruguayo Diego Alonso podría convertirse en el nuevo técnico del Getafe si los resultados se mantienen adversos con el equipo Azulón que marcha en el último lugar de la Liga de España bajo el mando de Míchel González.

Por tal motivo ya no es de su interés pensar en volver a la Liga MX. Por su lado, “Jimmy” Lozano está de viaje por el país ibérico buscando alguna oportunidad de actualización con algún curso presencial, por ello tampoco muestra ninguna prisa por aceptar ofrecimientos del futbol mexicano, con todo y que lo colocan como candidato natural para el Club Guadalajara.

En la Columna de Sancadilla de este martes se informó que la dirigencia de Chivas no está muy apurada que digamos en busca de su nuevo timonel, pues la permanencia de Leaño no es vista con malos ojos tanto por la directiva como por los jugadores, quienes le han mostrado su respald, no con palabras, sino con la actitud que le pusieron al Clásico Nacional frente al América que si no lo ganaron fue por falta de contundencia.

“Y aunque tiene a su candidato número uno, que es Antonio Mohamed, para que no se vea que está empecinado en colocar al "Turco", ha decidido analizar los nombres que le paso en días pasados, Amaury Vergara. Por el momento, ya quedaron, que se la van a jugar con Marcelo Michel Leaño, pase lo que pase en las próximas fechas. Vayan borrando de su lista a Diego Alonso porque tiene un par de ofertas bastante interesantes para dirigir en Europa. Jaime Lozano, tampoco anda apurado ni al acecho de alguna oportunidad. En estos momentos el técnico ganador de la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos, anda de gira por España”, fue parte de lo que se publicó en el diario Reforma.