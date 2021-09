Revela Leaño que no seguirá en Chivas: Merecen al mejor DT

El estratega de las Chivas de Guadalajara, Marcelo Michel Leaño, aseguró que su labor será como estratega interino, por lo que no planea seguir hasta el final de la campaña en el banquillo rojiblanco, añadió que les faltó un poco de suerte para ponerse al frente en el marcador sobre América en el Clásico Nacional de la Jornada 10 dentro del Torneo Grita México Apertura 2021 que terminó empatado sin goles.

El timonel del Rebaño Sagrado se mostró satisfecho no por el resultado, pero sí por el funcionamiento de sus jugadores a quienes considera en un gran nivel y con la disposición para ofrecer una mejor versión de lo que han enseñado a lo largo de la campaña, pues elogió el primer tiempo afirmando que jugaron de “10 y por nota”, aunque no lograron romper el cero en la pizarra.

“Tenemos un equipazo, tenemos jugadores que han sido capaces de dar un gran partido, nos enfocamos en regresarles la confianza, transmitirles la energía sobre lo que significa estar aquí. Queríamos que la gente se sienta dignificada, se sienta orgullosa y se sienta feliz de ver a sus Chivas jugar. El primer tiempo jugamos de 10 y nota, tenemos que trabajar en matar al rival, ellos el segundo tiempo ajustaron y fue un partido con mucha emoción, estamos muy enfocados para seguir trabajando”.

“Estamos trabajando en ambas cosas el futbol es un estado de ánimo, pero estamos trabajando los conceptos futbolísticos. Yo soy un técnico interino mientras me toque al frente van a ser partidos vibrantes, donde vamos a buscar que la gente se entusiasme y que el equipo pueda seguir sumando, mientras a mí me toque iremos trabajando con mucho entusiasmo”.

Leaño Indicó que a lo largo de la semana se encargó de estudiar junto con su cuerpo técnico, las fortalezas y debilidades de las Águilas, razón por la que supieron maniatar su funcionamiento por algunos lapsos del Clásico Nacional: “Queríamos un equipo que tuviera claro qué hacer cuando tuviéramos la pelota, los movimientos. Estudiamos al rival, para ver donde hacerles daño y desactivar esos ataques, la realidad es que el plan del partido se vio muy claro, con un poquito más de suerte nos hubiéramos ido al frente en marcador y eso hubiera cambiado el juego”.

Su interinato con Chivas

“Yo trabajo en la institución, en fuerzas básicas, me pidieron que asumiera el interinato, donde del club me pida que colabore lo voy a estar haciendo. Porque el Guadalajara merece al mejor técnico posible para siempre estar sumando. Yo creo que hoy Chivas fue ese equipo, dinámico, agresivo, que peleó cada pelota, muy valientes hacia el frente, el proponer. Con pelota y sin pelota el equipo mostró esbozos de lo que puede ser. No nos vamos a conformar porque podemos ir mejorando pero nos vamos”.

Visualiza una mejoría de Chivas ante Querétaro

“El mérito es de los jugadores los afición iba a ver a su equipo, se brindaron ayer en la serenata, al final la gente quiere ver a sus equipo y verlo bien, yo contribuyo con mi granito de arena y el mérito es de los jugadores. Para que este punto valga tenemos que sumar a de tras contra Querétaro, si seguimos por ahí la gente va a estar contenta”.

“Dedico este partido a mi sobrino Rodrigo que murió el día lunes, fue un partido muy especial para mi, se los quiero brincar a ellos, yo soy Marcelo y mientras esté estaré con gusto respondiendo las preguntas. Les doy un puño virtual.”