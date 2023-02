El Rebaño ha roto con todos los pronostico para este torneo y no solo el primer equipo está cerca de los primeros lugares, también en sus demás categorías tienen mucho que celebrar.

Chivas disfruta su mejor momento no solo en la Liga MX: ¡EN TODAS LAS CATEGORÍAS!

El Club Guadalajara es el equipo más importante del futbol y su grandeza nunca estará en tela de juicio por mucho que sus detractores se encarguen de reforzar la idea de que es un equipo “apapachado” por los analistas y los medios de comunicación y para muestra las severas críticas con las que inició su proceso el entrenador Veljko Paunović, quien los tiene colocados en la quinta plaza del Torneo Clausura 2023, pero en las demás categorías no desentonan, ya que el equipo femenil está en el subliderato.

La mejor manera de demostrarle a la afición que están realizando una reestructura en todas las divisiones del Rebaño Sagrado es con resultados, pues en la Liga MX cuentan con 15 puntos y 11 de ellos han sido como visitantes. Poniendo sobre la mesa estos resultados, hace casi seis años que no sumaban tal cantidad de unidades en las primeras ocho jornadas de la competencia, por lo que no es cosa menor.

Por su parte, Chivas Femenil está en el segundo lugar de la clasificación general con 16 puntos, solo dos por debajo de Rayadas de Monterrey y pesar de haber perdido a su máxima goleadora como lo es Alicia Cervantes, el entrenador Juan Pablo Alfaro ha logrado solventar la ausencia para mantener a sus jugadoras en la parte alta de la tabla como uno de los rivales a vencer, algo que ya es costumbre en la Liga MX Femenil.

En tanto que la grata sorpresa ha sido Chivas Tapatío de la Liga de Expansión que de la mano del entrenador Gerardo Espinoza se ha consolidado como una de las escuadras más complicadas de este torneo, ubicándose en la tercera plaza de la tabla general con 17 puntos, a solo una unidad de Raya2 Expansión que son los punteros, mientras que está empatado con Celaya, pero cuenta con menor diferencia de goles.

Y eso no es todo, en la categoría Sub-20 Guadalajara es el superlíder por encima de América y Atlas, los acérrimos rivales a los que les lleva dos y un punto, respectivamente, siendo una de las revelaciones de la temporada debido a que en los recientes torneos se habían quedado muy lejos de ser esa cantera productiva que escalara hasta la cima de la competencia. La única categoría que no ha dado lo que se esperaba es la Sub-18 que se encuentra en el lugar 14 con 10 unidades, pero a cinco del octavo sitio, así que el torneo todavía no está definido.

“Y por coincidencia, los resultados del primer equipo no son los únicos positivos en el club porque su filial, el Tapatío, está que no cree en nadie en la Liga de Expansión. Los chamacos de la cantera tienen al equipo sublíder de la competencia por encima de los que siempre están peleando los primeros lugares y que tienen experimentados y extranjeros como Atlante, Celaya, Dorados o Mineros. Si bien la finalidad del Tapatío es formativa y no la misma de estos clubes, el hecho de acostumbrarse a ser competitivos les vendrá muy bien a futuro”, fue parte de lo que publicó en su columna Sancadilla.

