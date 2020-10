Chivas negocia con autoridades la vuelta de aficionados al Estadio Akron en este Torneo Guard1anes 2020

Chivas de Guadalajara no se resigna en sus deseos de poder contar con aficionados en las gradas del Estadio Akron durante este Torneo Guard1anes 2020, luego que las autoridades de la Liga MX dieron a conocer que a partir del 15 de octubre los estados que estén en semáforo sanitario acorde podrán hacerlo con capacidad limitada.

Sin embargo, las autoridades gubernamentales a lo largo del país se han ido sumando en contra de esta decisión. En Jalisco no es la excepción pero no por eso desde el Rebaño Sagrado se resginan en no contar con la presencia de sus seguidores para la recta final del certamen y una posible liguilla.

Según explicó el periodista David Medrano en Diario Récord, hay negociaciones con el gobierno regional para poder tener esta oportunidad. "En las primeras pláticas entre Chivas y el Ayuntamiento de Zapopan sobre el posible regreso de los aficionados a las tribunas, se habló de un porcentaje no mayor al 20 por ciento de la capacidad del Akron", afirmó.

"Por ello ante el comunicado enviado a los clubes por el propio presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, indicando que se podría pensar hasta en un 50 por ciento de la capacidad de los inbuebles, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus manifestó que por ahora es imposible pensar que en el Clásico entre Chivas y Atlas de la fecha pueda haber tal cantidad de aficionados", añadió.

Será vital lo que suceda en las próximas horas para tener alguna posibilidad de contar con aficionados en el Estadio Akron. "Habrá reunión entre los dirigentes de Chivas y las autoridades, pero de entrada el 50 por ciento del aforo está descartado para los primeros juegos", puntualizó el periodista.