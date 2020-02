"Chivas sí estará en la Liguilla": Jonny Magallón

En medio de la desconfianza generalizada en la afición por el futuro del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo de Clausura 2020, un ex jugador rojiblanco que supo conseguir logros importantes para Chivas expresó su confianza plena en el actual plantel.

Se trata del ex defensor central Jonny Magallón, campeón en el Apertura 2006 y finalista de la Copa Libertadores 2010, donde en semifinales marcó un gol clave ante Universidad de Chile, que en diálogo con Milenio se refirió a lo que puede ocurrir este domingo ante León.

"Guadalajara tendrá enfrente a un duro rival, un equipo que sin duda no será fácil de vencer, hay que estar cerca de las jugadas y me parece que tiene la gente necesaria y los jugadores para poderlos anularlos y tendrán que tener mucha atención, no será nada fácil, pero sí creo que pueden anular a esta gran ofensiva del León", expresó.

Junto con manifestar que "Chivas sí va a estar en Liguilla", adelantó sobre este enfrentamiento que "estarán los equipos de mis amores, los dos me brindaron muchas cosas buenas y ahora vienen en momentos diferentes y será un partidazo el que veremos el domingo en el estadio".